Antonio Prencipe promosso al grado di Capitano di Vascello

PESCARA – Il Capo Reparto Operativo della Direzione Marittima di Pescara, Capitano di Fregata Pilota Antonio Prencipe, è stato promosso al grado di Capitano di Vascello. La consegna ufficiale dei gradi è avvenuta da parte del Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, Capitano di Vascello Salvatore Minervino.

Il Comandante Prencipe, in servizio nel Corpo delle Capitanerie di Porto dal 1994, già Comandante del Reparto di volo guardia Costiera di Pescara dal 2011 al 2013, è un pilota istruttore di aeromobili ad ala fissa (ATR42MP) del Corpo, impiegati in attività d’istituto a tutela della salvaguardia della vita umana in mare ed a protezione dell’ambiente marino e costiero.

Ricopre, a partire da maggio 2021, l’incarico di Capo Reparto Operativo cui è preposta la gestione ed il coordinamento della totalità dei mezzi navali dislocati sull’intero litorale di giurisdizione della Direzione Marittima dell’Abruzzo, Molise e Isole Tremiti.