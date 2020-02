Il Pescara Basket si aggiudica il derby con l’Antoniana 61 a 56

PESCARA – Il Pescara Basket esce ancora vincitore dal match contro l’Antoniana, ma questa volta gioca malissimo. Probabilmente una delle peggiori gare della stagione. I complimenti vanno tutti ai padroni di casa che, nonostante le assenze numerose ed una panchina composta da appena 4 elementi è riuscita a tenere testa fino all’ultimo alla squadra di Coach Fabbri. Per il Pescara c’è molto da riflettere.

La gara è da subito contraddistinta da troppi errori da parte di entrambe le squadre. L’Antoniana parte meglio e piazza un primo parziale di 4-0- A risvegliare i biancazzurri è Marchi con una tripla. Il Pescara da quel momento comincia a giochicchiare, ma commette sempre troppi errori in costruzione al tiro. La squadra, infatti manca di coesione. Alla fine sono i singoli a dare una marcia in più alla squadra. Da questo punto di vista la nota positiva è Saprykinas che ha subito un buon impatto sul match. Il primo quarto si chiude così sul 12-19.

Il secondo quarto di apre ancora con l’Antoniana che prova a rifarsi sotto. Il Pescara Basket parte ancora molle e privo di nerbo. L’Antoniana arriva fino a -2 (25-27), ma Adonide con cinque punti di fila riporta la squadra in linea di galleggiamento. La gara è contraddistinta con tantissime errori in fase di impostazione e di scelte al tiro. All’intervallo lungo il Pescara chiude sul 35-37.

Il terzo quarto è quello più surreale. Antoniana e Pescara sbagliano l’impossibile a livello di celte e di tiri. Per la squadra di casa, però, c’è l’attenuante dei pochissimi ricambi e dunque della scarsa Lucidità della squadra. Capitanelli e compagni, invece, sembrano veramente giocatori alle prime armi. Alla fine ad allungare il vantaggio ci pensano Adonide e Saprykinas ad allungare il vantaggio. Le difficoltà della squadra di casa stanno tutte in un dato. I primi due punti del terzo quarto arrivano a 1.42 secondi dal termine. Alla fine il risultato recita 38-45.

Nell’ ultimo quarto ci si aspettava che il Pescara Basket avrebbe definitivamente chiuso il match, ma così non è stato. Con le residue forze rimaste l’Antoniana si portava prima sul pareggio (52-52) a 4 minuti e 56 secondi dalla fine del match e poi addirittura sorpassava la squadra di coach Fabbri (54-52). Alla fine, però, energie e lucidità venivano a mancare e e il Pescara con Fasciocco e Saprykinas chiudeva il match sul 55-61.

A fine gara Coach Fabbri ha manifestato tutta la propri amarezza per la prestazione: “Abbiamo giocato molto male. É una cosa che non accetto perché in settimana lavoriamo in un certo modo e non mi aspetto una simile prestazione in partita. Abbiamo commesso errori che non sono mmissibili fare in una squadra di basket. Dovrò parlare con i ragazzi perché prestazioni simili non sono ammissibili”.

TABELLINO

Antoniana-Pescara Basket 56-61

Antoniana: Di Santo 11, Cibitillo ne, Flocco, Paoletti 4, Cacciagrano, Di Rosso 12, Pacchiolli 11, D’Orazio 9, Piserchia, Boscherini 7. Coach Pace

Pescara Basket: Nardi 5, Masciopinto, Kuntic 5, Di Giorgio, Adonide 12, Facciolà 4, Najafi 0, Saprykinas 15, Di Giovanni, Capitanelli 9, Pucci, Fasciocco 10