Antiche carte geografiche in mostra alla Torre del Cerrano

Il 14 aprile torna la Notte Internazionale della Geografia con “La cartografia storica e le antiche carte geografiche dell’Abruzzo”, conferenza e mostra a cura del Touring Club Italiano alla Torre del Cerrano. Le stampe selezionate per l’evento tracciano il percorso di evoluzione della cartografia in Europa, dalle rappresentazioni basate su poche e per lo più indirette conoscenze del territorio a riproduzioni via via più precise fino ad esemplari di carte in cui si intravede l’affermazione della moderna cartografia.

Alle 16.30, dopo i saluti di Fabiano Aretusi, presidente dell’Area Martina Protetta Torre del Cerrano, il socio Tci Maurizio Pace darà il via all’evento illustrando le antiche carte provenienti dalla sua collezione.

Interverrà Piergiorgio Landini, già docente di Geografia Economica all’Università D’Annunzio e autore di diverse pubblicazioni geografiche del Touring Club Italiano. Modererà l’incontro Elio Torlontano, console regionale del Touring.

Al termine, verrà aperta la mostra visitabile fino alle ore 20.00.

L’evento del Touring Club Italiano – Club di territorio di Pescara, in collaborazione con Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) e il patrocinio dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, fa parte della GeoNight 2023, l’annuale notte (o sera) di eventi contemporanei in tutto il mondo per porre in risalto l’importanza delle discipline geografiche e il lavoro dei geografi, dare al grande pubblico la possibilità di familiarizzare con i concetti e gli studi geografici e rendere più accessibile la ricerca geografica.