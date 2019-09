Anti-Bullying Beach Golf European Contest, ecco gli atleti

PESCARA – Sono arrivate in mattinata a Pescara le delegazioni di atleti provenienti da tutta Europa, pronte a sfidarsi durante l’Anti-Bullying Beach Golf European Contest, che si terrà sulle coste pescaresi a partire da domani. Nei prossimi giorni infatti, il 6,7, e 8 settembre, presso la spiaggia antistante lo stabilimento balneare La Prora, 15 Stati rappresentati da un totale di oltre 220 studenti, testeranno le loro abilità di Beach Golf in una sorta di giochi senza frontiere.

I ragazzi avranno l’occasione di mettersi alla prova attraverso gare sia individuali che di gruppo, godendo della minuziosa organizzazione dell’evento messa in atto dalla BGSA, che nell’abito dell’organizzazione di eventi internazionali ha un’esperienza decennale. Gli studenti provengono da diverse nazioni del nord e sud Europa: Lituania, Bulgaria, Grecia, Malta, Turchia, solo per citarne alcune. Un’occasione unica, che permetterà ai ragazzi di conoscersi e abbattere le barriere dovute a distanze geografiche e culturali.

La competizione Anti-Bullying Beach Golf European Contest rappresenta la fase conclusiva di questo articolato progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus +, volto a combattere il fenomeno del bullismo. I ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, attraverso lezioni teoriche e pratiche, hanno potuto approfondire i diversi aspetti di questo fenomeno troppo spesso sottovalutato. Grazie al sostegno di un team di psicologi e grazie alle lezioni pratiche di Beach Golf, gli studenti sono ora pronti per fronteggiarsi durante l’evento, che non si limiterà solo all’ambito sportivo. Durante i tre giorni infatti, si terranno numerose presentazioni, saranno presenti diversi ospiti e si svolgeranno prove che coinvolgeranno direttamente anche il pubblico. Adulti e bambini potranno infatti cimentarsi nel Beach Golf grazie alla prova “Monster” che permetterà di partecipare per provare a vincere una moto Kawasaki.

Dunque un evento davvero ricco di sorprese quello che inizierà domani: oltre alle numerose gare, la BGSA ha indetto anche un concorso fotografico, rivolto a tutti, volto a immortalare il tema non facile della lotta al bullismo. Si terrà invece stasera la cerimonia di apertura del villaggio, con una cena di benvenuto a base di pasta e arrosticini, prodotto tipico della nostra regione. Ai ragazzi non resta che godersi questi 3 giorni di evento. A noi non resta che cominciare a scommettere sui vincitori.