Anthony “Tony” Del Pizzo “cittadino onorario” di Louisville in Colorado

TARANTA PELIGNA – Anthony “Tony” Del Pizzo nacque a Taranta Peligna, in provincia di Chieti, il settembre 1920, da Nicola (nato il 24 gennaio del 1895 – “contadino” – figlio di Nicola e Domenica Di Donato) e da Michelina Aurora “Laurina” Mancini (nata l’8 maggio 1895 – il suo parto fu assistito dalla settantunenne Albina Natale – “contadina” – figlia di Vincenzo e Filomena Di Donato). I suoi genitori si erano sposati a Taranta Peligna il 29 dicembre 1919 (all’epoca Sindaco del paese era l’Avvocato Giacinto De Simeonibus).

Subito dopo la nascita di Anton io “Tony” il padre partì per gli Stati Uniti e giunse ad “Ellis Island”, nel 1920, a bordo del piroscafo “ Duca d’Aosta”. Antonio “Tony” dopo il diploma frequentò una scuola di elettronica alla “Denver Institute of Art” e poi sostenne il “Dow Chemical Physics Course”. Lavorò per trent’anni, come “ radiation monitor ” alla “Rocky Flats Plant”. Anthony “Tony” Del Pizzo servì, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’esercito degli Stati Uniti nel “ 80th Infantry Division” e partecipò, tra l’altro, alla “ Battaglia delle Ardenne” (sostenne il sua addestramento a “Camp Forrest” in Tennessee). Anthony “Tony” Del Pizzo fu Consigliere Comunale di Louisville, contea di Boulder, in Colorado dal 12 gennaio 1974 all’11 dicembre 1982.

La Città di Louisville lo dichiarò: “Cittadino Onorario della Città di Louisville per ora e per sempre”. Anthony “Tony” sposò, il 13 luglio 1957, l’infermiera Frances Ann Latus (1931-2017) che gli diede cinque figli: Dean, Lorene, Cecilia, Diane e Ellen. Anthony “Tony” Del Pizzo morì a Louisville in Colorado il 12 novembre 2012.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”