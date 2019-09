Anthony L. Colaizzo Deputato alla Camera dei Rappresentanti della Pennsylvania

Fu un grande ed amorevole benefattore. I suoi genitori erano nati a Rosello in provincia di Chieti

ROSELLO – Anthony L. Colaizzo nacque a Canonsburg , Contea di Washington, in Pennsylvania il 31 maggio del 1930. I suoi genitori Felice “Felix” e Concettina erano emigrati verso gli Stati Uniti partendo da Rosello in provincia di Chieti. “Felix” e Concettina ebbero oltre ad Anthony altri figli: Peter, Felix Jr., Joseph, Mario e l’unica femmina Jan Grace. Anthony si diplomò, nel 1949, alla “Canonsburg High School”.

Partecipò alla “Guerra di Corea” con la “ Heavy Mortar Company” del “100th Infantry Regiment” della 28° Divisione. Si fece onore e raggiunse il grado di “Sergeant First Class”. Tornato dalla Corea, nel 1952, si iscrisse alla “ Duquesne University” e ottenne la laurea presso “ Palumbo School of Business Administration” e “Donahue Graduate School of Business”. Studiò aiutando la famiglia lavorando e raggiungeva l’Università spesso, per risparmiare, con l’autostop. Il 4 settembre del 1954 sposò nella Chiesa di “St. Patrick Churh”, celebrò il reverendo Anthony G. Bosco, LaVerne Leveto.

Nel 1965 fondò la “Anthony L. Colaizzo Real Estate” agenzia che forniva servizi immobiliari, assicurativi e fiscali per la intera comunità. Fu membro, dal 1965 al 1973, della Washington County Redevelopment Authority (attiva per la riqualificazione della Contea di Washington); dal 1962 al 1982 fu componente del “Washington County Housing Authority”; nel 1974 fu eletto “Canonsburg Borough” e lo rimarrà sino al 1988. Impegnato in politica nel Partido Democratico, ne era delegato, nel 1988 fu eletto Deputato alla Camera dei rappresentanti della Pennsylvania.

Sarà Deputato per quattro mandati. Fu Sindaco, dal 2000 a 2009, della “sua” Canonsburg. Fu lui, nel 1962, ad organizzare a Canonsburg la prima Festa del 4 luglio data dell’Indipendenza americana. Tra i tanti riconoscimenti spiccano: nel 1965 gli fu assegnato il “Ten Outstanding Young Americans” un premio annuale assegnato ai migliori giovani della nazione e poi il “Man of the Year” delle Camere di Commercio.

Animato da uno spirito filantropico davvero unico contribuì a far costruire scuole, biblioteche, mense, palestre, ospedali e borse di studio e tutto ciò che poteva essere d’aiuto alla popolazione più debole e ai giovani. Ebbe quattro figli: Tina, Anthony Jr., Mary e Louis. Anthony L. Colaizzo è morto il 12 gennaio del 2019. Questo grande figlio d’Abruzzo oggi riposa nel “Saint Patrick Cemetery” Canonsburg in Pennsylvania.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”