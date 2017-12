Anpas Pineto: consegna attestati e inaugurazione nuovo pick-up

PINETO (TE) – Ieri pomeriggio a Pineto (Te) il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca ha partecipato alla cerimonia di consegna degli attestati ai volontari del 27° corso di formazione di Primo Soccorso organizzato dalla Pubblica Assistenza Pros Onlus Pineto. Partiti in 60, sono giunti a fine iter di formazione in più di 30.

L’associazione Anpas Pros Onlus Pineto ha trent’anni di vita e opera sul territorio in varie situazioni: dal servizio di emergenza sanitaria locale attraverso convenzioni con il 118 Abruzzo Soccorso ai trasporti sanitari, dializzati e disabili con ambulanze equipaggiate della necessaria strumentazione. Inoltre, è operativa attraverso interventi nel contesto della Protezione Civile come avviene con il Posto Medico Avanzato (Pma) in caso di catastrofe limitata: una struttura medicalizzata in cui viene eseguito il triage allo scopo di guadagnare tempo prezioso e permettere agli ospedali di prepararsi per accogliere un numero elevato e improvviso di vittime.

L’evento di ieri ha visto anche l’inaugurazione del nuovo mezzo, un pick-up 4×4, che verrà adibito alle attività necessarie.

Presenti, oltre al Sottosegretario Mazzocca, il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, il Consigliere Regionale Luciano Monticelli, il Vice Presidente Anpass Abruzzo Biagio Castagna, vari operatori del settore del commercio e della cultura e molti altri che dedicano un supporto quotidiano all’associazione.