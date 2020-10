Annullata presentazione del libro “Mario Capuani – frammenti di vita”

L’evento era in programma sabato 31 ottobre a Palazzo Kursaal di Giulianova. É stato rinviato al prossimo anno

GIULIANOVA – A seguito dell’ultima ordinanza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del Covid-19, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e il Comune di Giulianova, hanno deciso di annullare la Presentazione del libro “Mario Capuani – frammenti di vita”, in programma il 31 ottobre a Palazzo Kursaal.

La presentazione del volume dell’autrice Grazia Romani, incentrato sulla figura del martire della Resistenza teramana, voleva ricordare due giuliesi morti nella Seconda Guerra Mondiale e l’inaugurazione di una targa commemorativa dedicata al loro ricordo: Vincenzo Alleva e Flaviano Pultrone.

L’evento prevedeva la presenza dei relatori Antonio Franchi, Presidente Provinciale ANPI, Franco Gizzi Presidente ANC Giulianova, Luigi Ponziani, storico e Grazia Romani, autrice del volume. Mentre per i saluti istituzionali sarebbero stati affidati al Sindaco Giulianova, Jwan Costantini e al Sindaco di Campli, Federico Agostinelli.

L’organizzazione della presentazione era stata affidata a Walter De Berardinis. L’evento è rinviato al prossimo anno.