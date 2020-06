Anna Ascani all’incontro Pd Abruzzo del 17 giugno su Facebook

La viceministra dell’Istruzione interverrà all’appuntamento che verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma social a partire dalle ore 16

REGIONE – “Si scrive scuola, si legge futuro” è il titolo dell’incontro con la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani, organizzato dal Partito Democratico abruzzese, che sarà trasmesso in diretta Facebook domani mercoledì 17 giugno a partire dalle 16. Il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina spiega: “Nel febbraio scorso, prima dell’emergenza Covid, la viceministra Ascani nell’ambito di un nostro tour di incontri sul territorio regionale diede risposte importanti su temi decisivi, come l’edilizia scolastica. Oggi le azioni che dipendono dal suo Ministero sono ancora più al centro dell’attenzione. Il rientro in classe degli studenti, i necessari miglioramenti strategici di un comparto che a breve e lungo termine tanto può contribuire al rilancio del Paese. La questione dell’edilizia e della ricostruzione delle strutture, particolarmente sentite nella nostra regione, colpita recentemente da più eventi sismici. Dalla viceministra Ascani ci aspettiamo un confronto – vi parteciperanno insegnanti, studenti e amministratori locali – importante, dal punto di vista delle risposte e dei contenuti”.