Andrea Sansò, premiato il campione di biliardo a Montesilvano

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere delegato alla Disabilità Giuseppe Manganiello, l’assessore allo Sport Alessandro Pompei e il responsabile dell’Ufficio Disabili Claudio Ferrante hanno premiato Andrea Sansò, campione italiano di biliardo e coach federale, reduce dalla vittoria del titolo, avvenuta lo scorso 15 luglio a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Al termine di una gara molto accesa il campione, classe 1973, siciliano di nascita ma abruzzese di adozione, ha vinto la coppa nelle specialità di palla a 8 e palla a 9. L’atleta in passato si è occupato anche di sitting volley e conosce il gioco del biliardo da quando aveva 8 anni.

Il sindaco De Martinis gli ha consegnato una targa con la scritta “Campione nella vita, campione nello sport”. Sansò infatti è nato con una malformazione alle gambe amputate all’età di 4 anni, è coach federale e nella vita svolge il lavoro di perito informatico. Il primo cittadino durante l’incontro ha parlato con l’atleta della possibilità di poter praticare questo sport anche a Montesilvano, coinvolgendo le persone disabili.

“La nostra è una città inclusiva – ha detto il sindaco – e abbiamo valutato con Andrea di poter attrezzare degli spazi adatti a questo sport, che seguo fin da bambino grazie a mio padre. Ho fatto i complimenti a questo campione per il titolo italiano, ma anche per la capacità di appassionare al biliardo le persone disabili, alle quali spero di poter donare situazioni favorevoli per la pratica di questa disciplina inclusiva”.

Soddisfatto Sansò: “Il biliardo è una disciplina che considero molto stimolante – ha spiegato l’atleta – racchiude tutta l’essenza dello sport. Quando gioco a biliardo mi sento libero, non penso assolutamente alla mia condizione, con il biliardo infatti si può lavorare sui temi dell’integrazione e dell’inclusione”.