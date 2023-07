Andrea Capitanelli rinnova con il Pescara Basker per la stagione 2023/24

PESCARA – Andrea Capitanelli, capitano della Pescara Basket, rinnova con i biancazzurri. Soddisfatto il patron Luca Di Censo, che dichiara: “Dalla promozione in A2 alla C Silver, Capitanelli è stato sempre con noi passando per 2 anni di C Gold che hanno fruttato un 1° posto e una finale promozione. Inoltre lo scorso anno siamo tornati insieme in B. Ora questa nuova avventura al 5° anno con la canotta che ormai è più una “pelle” biancazzurra”.

Capitanelli, dal canto suo, aggiunge: “Sono felicissimo di aver rinnovato con Pescara per altre due stagioni. Questo, quindi, sarà il mio quinto anno con il Pescara Basket, l’ottavo anno ormai a Pescara: sono contento di essere rimasto qui anche perché ormai per me questa è come se fosse casa”.

Il capitano è “carico per l’inizio della nuova stagione: certo, sarà una sfida perché comunque avremo una squadra molto giovane, forse ancora più giovane di quella dello scorso anno, però comunque con giocatori dal buon tasso tecnico visto che i giovani sono molto interessanti. Il nuovo allenatore Luca Cinquegrana ha lavorato già con alcuni di loro, quindi li conosce e sa come valorizzarli, perciò ci auguriamo tutti quanti di fare un bel campionato in questa serie B interregionale e di poter arrivare almeno tra le prime sette-otto posizioni per poterci poi giocare i play-off”.

A titolo personale Capitanelli spera “di fare bene come ho fatto la scorsa stagione e di dare una mano alla mia squadra per toglierci tante soddisfazioni, sia personali sia collettive, che ci facciano vincere le partite. Inoltre spero che quest’anno l’affluenza di pubblico sia maggiore rispetto allo scorso anno in modo che gli spettatori possano darci sostegno”.