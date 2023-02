L’“Amleto” di Zeffirelli alla rassegna cinematografica a Orsogna

ORSOGNA – Prosegue con successo la rassegna cinematografica “Il Grande Shakespeare al Cinema” dedicata al grande poeta e drammaturgo inglese del sedicesimo secolo, nell’ambito della stagione di prosa al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna per la direzione artistica di Zenone Benedetto in collaborazione con il circuito regionale ACS e il Comune di Orsogna.

Il secondo appuntamento, venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 21.00, è con “Amleto”, celebre film del regista italiano Franco Zeffirelli. Dopo “La Bisbetica domata” e “Romeo e Giulietta”, per la terza volta Franco Zeffirelli torna a Shakespeare cimentandosi con quello che è considerato il capolavoro del celebre artista inglese: l’Amleto, una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi.

Il film racconta di Amleto, principe di Danimarca, il quale scopre che suo padre è stato ucciso a tradimento con un veleno dal fratello Claudio, che ne ha usurpato il trono e sposato la moglie. Il giovane principe medita vendetta e per compiere il suo piano finisce per coinvolgere involontariamente la giovane Ofelia, innamorata di lui, e il padre di lei Polonio. Il principe infatti si fa credere pazzo e la giovane donna ne soffre fino a suicidarsi. Con la complicità di alcuni attori girovaghi a palazzo, Amleto fa mettere loro in scena un dramma identico alla sua vicenda familiare per avere dalle reazioni dello zio e della madre la conferma dei suoi atroci sospetti. La vendetta sarà tremenda e inesorabile, ma porterà tutti nella tomba, persino lo stesso Amleto.

Franco Zeffirelli realizza un’opera di vasta spettacolarità, affidandosi ad un cast prestigioso. Il regista resta molto fedele al testo shakespeariano, ma effettua tagli data l’ampiezza dell’opera, privilegiando più il dramma della gelosia e della vendetta, piuttosto che le complicazioni esistenziali e le titubanze di Amleto.

Il protagonista infatti è un giovane ambizioso, intelligente e educato, risoluto, spavaldo e ben poco sofferente, intenzionato a perseguire unicamente il solo scopo della vendetta senza contrattempi né odissee narrative. Per la sua interpretazione il regista sceglie un attore famoso per i film d’azione, Mel Gibson, che accettò con entusiasmo di recitare nel film, in quanto appassionato di Shakespeare, di cui aveva già recitato diversi ruoli a teatro anni prima.

Il film ridimensiona quindi l’aspetto politico e storico della vicenda, privilegiando i rapporti, in particolare quello fra madre e figlio, tanto intenso e profondo da sfiorare l’incesto. Celebre la scena del bacio in bocca. Il film ha avuto due candidature agli Oscar per la Miglior scenografia e i Migliori costumi e ha vinto nel 1991 il David di Donatello per il Miglior film straniero. E’ stato girato in varie località della Scozia (fra cui Aberdeenshire, Blackness Castle, Blackness e Falkirk), nel castello di Dover, altri luoghi dell’Inghilterra e Thionville, Francia. Le riprese durarono dal 23 aprile al 14 giugno 1990. Da segnalare la voce di Giancarlo Giannini per Mel Gibson.

AMLETO

Il Grande Shakespeare al Cinema

Rassegna cinematografica

Venerdì 10 febbraio 2023 H 21.00

Teatro C. De Nardis Orsogna

Stagione di Prosa 2022-23

di Franco Zeffirelli

con Mel Gibson, Glenn Glose, Alan Bates, Helena Bonham Carter

Titolo originale: Hamlet

Lingua originale: inglese

Paese di Produzione: Stati Uniti d’America, Francia, Regno Unito

Anno: 1990

Durata: 131min

Genere: drammatico

Regia: Franco Zeffirelli

Soggetto: William Shakespeare (tragedia)

Sceneggiatura: Christopher De Vore, Franco Zeffirelli

Produttore: Dyson Lovell

Produttore esecutivo: Bruce Davey

Distribuzione in italiano: Penta Film

Fotografia: David Watkin

Montaggio: Richard Marden

Effetti speciali: Ian Wingrove

Musiche: Ennio Morricone, Orchestra Unione Musicisti di Roma; Solisti: Carlo Romano (oboista) e Fausto Anzelmo viola

Scenografia: Dante Ferretti, Michael Lamont, Alan Tomkins, Jim Morahan, Antonio Tarolla, Franco Ceraolo, Francesca Lo Schiavo

Costumi: Maurizio Millenotti

Trucco: Franco Corridoni