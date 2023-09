Amichevole, Roseto Basket 20.20-Pescara Basket 91-75

Il Roseto Basket 20.20 vince l’ultima amichevole contro il Pescara Basket, col punteggio complessivo di 91-75, essendo stato azzerato lo score ad ogni quarto. Recuperato capitan Lestini, offensivamente si sono visti grossi passi avanti soprattutto nella frazione iniziale e in quella finale. Fin dai primi minuti l’attacco ha infatti girato meglio e la Braderm ha trovato diversi canestri da fuori e in contropiede, risultando molto efficace quando ha avuto la possibilità di correre. Il punteggio è rimasto in equilibrio per 30’ grazie alla buona prestazione offensiva degli avversari e per un’intensità difensiva altalenante dei padroni di casa. Nell’ultimo periodo Jovanovic e compagni hanno accelerato, trovando punti facili con Maretto e permettendo anche ai più giovani come Francani di prendersi la scena. Ora si fa sul serio: sabato prossimo, 30 settembre, alle ore 19 è in programma la prima giornata di campionato al Pala Rossini di Ancona.

TABELLINO

Roseto Basket 20.20-Pescara Basket 91-75

Parziali: 26-20, 15-18, 26-28, 24-9

Roseto: Jovanovic 23, Scarpone, Francani 5, Paluzzi, Meschini 2, Maretto 19, Lestini 21, Bastone 14, Fasciocco 7, Cantarini, Cocciaretto. All: Ernesto Francani