Amicacci Giulianova supera Sassari, conquistate le Final Four

GIULIANOVA – Importante successo casalingo della DECO Group Amicacci contro la Dinamo Lab Sassari, battuta con il punteggio di 74-58 nell’ultima giornata del girone di andata di Serie A. La compagine guidata dal duo Accorsi-Gemi raggiungono il quarto posto in classifica, che le permette anche grazie ai risultati favorevoli dagli altri campi di ottenere la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia.

Partenza positiva dell’Amicacci che si porta subito sul 9-0 trascinata dal talento del lettone Beginskis. La Dinamo Lab reagisce e si affida in attacco a Claudio Spanu per riportarsi in parità. Il finale quarto però si chiude con la squadra di casa avanti grazie ad un gran canestro dalla distanza di Galliano Marchionni (17-13).

L’inizio del secondo periodo vede gli ospiti resistere con due realizzazioni consecutive del grande ex Domenico Miceli. L’Amicacci però risponde subito con le giocate di Marchionni e aumentando l’intensità difensiva. Prima dell’intervallo arriva un parziale degli abruzzesi chiuso da due canestri del pivot iraniano Gharibloo e dalla tripla di Andrzej Macek (38-26).

La ripresa si apre nel segno di Macek implacabile con i suoi tiri dalla distanza, dando ulteriore slancio all’Amicacci. La Dinamo Lab prova a reagire con Miceli e l’altro ex giuliese Mena Perez ma la squadra di casa resta concentrata e in vista del quarto periodo mantiene un rassicurante vantaggio affidandosi ancora a Marchionni (57-42).

Nell’ultimo quarto l’Amicacci gestisce agevolmente il punteggio anche con il contributo dei giocatori meno utilizzati, nonostante i sardi non si siano mai arresi guidati ancora dagli azzurri Miceli e Spanu (74-58).

Il prossimo turno di campionato, il primo del girone di ritorno, vedrà la DECO Group Amicacci impegnata sabato 18 ancora al PalaMaggetti di Roseto contro Padova.

TABELLINO

DECO Group Amicacci Giulianova – Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari 74-58

Amicacci Giulianova: Macek 20, Awad, Beginskis 5, Marchionni 13, Minella, Gharibloo 14, Labedzki 4, Ion, Stupenengo 10, Fares 8, Castellani.

Dinamo Lab Sassari: Raimondi 14, Serio, Spanu 6, Caiazzo, Gomez 5, Miceli 18, Pedron 2, Mena Perez 13, Gaias.

Serie A – Risultati 7^ giornata

Santa Lucia Roma – Studio 3A Padova 64-67

SBS Montello – Gsd Porto Torres 72-93

UnipolSai Briantea84 Cantù – S. Stefano Avis 60-69

Classifica

14: S. Stefano Avis

10: Gsd Porto Torres

10: UnipolSai Briantea84 Cantù

6: DECO Group Amicacci Giulianova

6: Santa Lucia Roma

4: SBS Montello

4: Studio 3A Padova

2: Dinamo Lab Banco di Sardegna

Foto di Daniele Capone