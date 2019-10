Pescara basket, domani esordio in campionato: parola al coach Fabbi

“Abbiamo lavorato tanto in palestra per questo debutto: ci sentiamo preparati, con parecchia voglia di fare bene“

PESCARA – Alla vigilia dell’esordio in campionato, previsto per domani, domenica 6 ottobre 2019 al Pala Aterno Gas & Power di Via Elettra la Pescara Basket del presidente Luca Di Censo presenta la sfida della prima giornata con un’intervista al suo condottiero, Enrico Fabbri, allenatore della squadra che domani inizierà l’avventura in C Silver.

“Si, finalmente si parte, dopo un’estate dura in cui, dopo, tante vicissitudini, il livello della C Silver si è alzato in maniera esponenziale. Abbiamo lavorato tanto in palestra per questo debutto: ci sentiamo preparati, con parecchia voglia di fare bene.

Come tutte le mie squadre, questa Pescara Basket dovrà essere una squadra aggressiva, che ha voglia di giocare a pallacanestro passandosi la palla e difendendo. Una squadra che deve essere squadra. Il livello si è innalzato molto, si giocheranno anche tanti derby, tante squadre si sono rinforzate per provare a vincere il campionato. Teramo e l’Amatori sono costruite per vincere; Mosciano e L’Aquila sono ottime squadre. Noi non siamo da meno. Credo che le prime cinque o sei squadre potrebbero tranquillamente dire la loro in C Gold.. noi abbiamo la voglia di essere la squadra migliore.

Giocare in serie C non è assolutamente facile, perchè si gioca in maniera diversa dalla serie B. Non è più facile giocarci, anzi, è più difficile. Ci vuole la capacità mentale e tecnica di leggere le particolari situazioni di tensione che ci sono in questo campionato, e non sono poche! Si gioca pure con compagni diversi, che magari in altre categorie farebbero altri ruoli. Ci sono tantissimi giocatori importanti in questo campionato che si dovranno calare in un nuovo contesto. Sarà un bellissimo campionato.

A differenza delle altre squadre noi abbiamo un settore giovanile vero, forte, organizzato, di livello nazionale. Questo è fondamentale arrivare al meglio ai playoff. Non possiamo pensare che sarà un girone facile: troveremo battaglia ogni domenica e noi siamo pronti. Non so se siamo la squadra più forte, di certo vogliamo diventarlo. Ogni domenica è una partita a sé, poi i playoff saranno un campionato totalmente diverso.

Pescara Basket si è caratterizzata con un settore giovanile importante e da quest’anno vuole dare linfa anche al contesto della prima squadra, con un progetto importante per riportare la Pescara della pallacanestro dove merita. Vogliamo ritrovare le emozioni che questa città ha prodotto anche in questi anni, con la serie B e con la promozione in serie A, poi sfumata.

Noi vogliamo raccogliere il testimone di quell’impresa; vogliamo far emergere quell’amore per la pallacanestro e anche il dolore e il dispiacere di dover ripartire, come città, dalla serie C. Vogliamo prendere tutto questo e, mettendoci voglia e passione, far innamorare il pubblico di questa squadra, a prescindere dalla categoria. Daremo tutto per questo obiettivo. Si parte!”.