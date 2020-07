“Alla fine”, nuovo singolo per i KOM in uscita il 30 luglio

REGIONE – Esce il 30 Luglio 2020 il nuovo singolo dei Kom “Alla fine” che, a differenza del titolo, arriverà sui nostri supporti audio ad anticipare “L’inizio” del conto alla rovescia che porterà dritti dritti al lancio ufficiale del loro nuovo CD inedito. “Alla fine” è un brano che racchiude loop pesanti moderni mischiati a sonorità rock con esplosioni di melodie strumentali che ci riportano alla Dance anni 90.

Invita a riflettere sull’importanza di ritrovare se stessi in questa fase evolutiva dove la vita frenetica ci porta a dare conto anche alle cose futili spesso, rischiando senza accorgercene, di inserirle in cima alla scala gerarchica provocando il fallimento del target di vita pianificato. Non manca il solito groove energetico che contraddistingue l’anima dei Kom, la loro famigerata capacità di affiancarsi alle problematiche che ci attanagliano, scivolando su lunghe e divertenti montagne russe del ritmo, regalandoci freschezza mentale e dinamicità all’approccio con la vita.