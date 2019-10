Alessandra Di Pietro nuova presidente Fidapa Bpw Pescara

Si svolgerà domani, martedì 22 ottobre il passaggio della Campana ed entrata in carica della nuova Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo

PESCARA – Passaggio di consegne all’interno della FIDAPA BPW Pescara, tra la presidente uscente, Gemma Andreini e la nuova presidente, Alessandra Di Pietro, che resterà in carica per le prossime due annualità. Nel corso della cerimonia, prevista per martedì 22 ottobre alle ore 20 presso l’Hotel Carlton di Pescara, la FIDAPA Pescara presenterà il suo programma e il nuovo Consiglio Direttivo.

La nuova presidente Alessandra Di Pietro, è sposata con il dottor Luca Romani, è laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Formazione ed è Dirigente Scolastica dell’Istituto Alberghiero e Turistico F.De Cecco di Pescara.

Come si sottolinea in una nota “la FIDAPA è la più grande federazione mondiale di donne professioniste, imprenditrici e artiste, un movimento di opinione indipendente che promuove l’empowerment delle donne, la difesa dei loro diritti e l’uguaglianza di genere; la neo Presidente della sezione Pescara, continua la nota, con il Consiglio Direttivo e le Socie si impegna a promuovere nel prossimo biennio una cultura e una pratica dell’uguaglianza di genere; a progettare e supportare iniziative di Sostenibilità ambientale, economica e sociale, con particolare attenzione ai temi della sicurezza alimentare, della corretta gestione delle risorse, del turismo ecosostenibile; a promuovere, con azioni anche in sinergia con altri Soggetti del Territori, la Salute e il Benessere e quindi il diritto alla Qualità della vita. Particolare attenzione sarà rivolta ai temi dell’imprenditorialità e delle professionalità al femminile nei settori dell’agroalimentare e del turismo, quali assett strategici dell’economia abruzzese”.

Ad affiancare la neo Presidente Alessandra Di Pietro sarà il Consiglio Direttivo composto da: Alessandra Portinari Vicepresidente, Maria Luisa Abate Segretaria, Lucia Colarossi Tesoriera, Maria Paola Capuani Cerimoniera, e dalle Consigliere Roberta Degli Eredi, Alessandra Graziani, Claudia Di Pasquale, Tiziana Di Giampietro e Paola Quattrini. Le Revisori dei Conti sono Maria Elena Degli Eredi, Gisella Bianco e Tiziana Iozzi.