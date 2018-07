Alba Adriatica e Martinsicuro: controlli dei Carabinieri con denunce

ALBA ADRIATICA (TE) – Con l’intensificazione dell’estate e l’incremento dei numerosi turisti presenti in questo periodo nelle località marine, sono stati rafforzati i servizi di controllo e di prevenzione sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica diretta dal Ten. Col. Emanuele Mazzotta, nell’ambito dei predisposti servizi per garantire la tranquillità dei residenti e dei villeggianti che affollano queste località. Nello specifico i servizi anche con l’impiego dell’etilometro hanno riguardato i territori dei Comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro nel corso dei quali sono state deferite a vario titolo 4 persone, mentre per quanto riguarda il controllo alla circolazione stradale sono state elevate una quarantina di contravvenzioni al CdS per un importo complessivo che sfiora € 2.000, ritirate 3 patenti di guida, 2 carte di circolazione e 20 punti patente, nonché sequestrate 3 autovettura di cui una priva della copertura assicurativa.

Nel corso del servizio che ha visto l’impiego di una quindicina di militari – comprensivi di rinforzi – e l’ausilio dell’unità cinofila antidroga di Chieti, sono state eseguite anche alcune perquisizioni domiciliari alla ricerca di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei citati controlli è stata deferita in s.l. L. M. del ’92, di etnia Rom, di Martinsicuro, per inosservanza alle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di PS, per inosservanza al FVO da Alba Adriatica è stato deferito A.A. del ’74, l’uomo che ha un divieto di ritorno nel Comune per tre anni è stato pizzicato dai Carabinieri nel corso del controllo, infine ad Alba Adriatica e Martinsicuro sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza R.A. del’85 di Pescara e F.M. della Provincia di Perugia – in vacanza a Martinsicuro – che sono stati trovati rispettivamente trovati alticci con 180 mg/dl e 150 mg/dl.. nella circostanza sono state ritirate le patenti di guida.