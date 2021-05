ALANNO – “Le risorse per la messa in sicurezza del Convitto annesso all’Istituto Cuppari di Alanno ammontano a 850mila euro, è quanto approvato nel corso dell’ultima Giunta”. Lo dichiarano in una nota Vincenzo D’Incecco e Luca De Renzis ( Lega ), consiglieri regionali, che aggiungono: “Un intervento economico fondamentale per terminare i lavori in corso d’opera all’Istituto di Alanno, un impegno assunto dalla Lega di Pescara e portato a compimento” concludono i consiglieri leghisti.

Alanno, messa in sicurezza Istituto Cuppari: stanziati 850mila euro ultima modifica: da