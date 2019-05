Alanno, “Gioco d’Azzardo”: convegno sulla ludopatia

In programma venerdì 24 maggio presso il Teatro Comunale per informare e sensibilizzare sul fenomeno azzardo e i suoi pericoli

ALANNO – In programma per venerdì prossimo 24 maggio alle ore 18.30 presso il Teatro Comunale “Clara Perrotti”, in Via Raffaele De Novellis ad Alanno un convegno sul tema della ludopatia. Dal titolo “Gioco d’azzardo: dimensione del fenomeno e risorse per il cambiamento” lo stesso offrirà spunti di riflessioni alle persone che vi interveranno:

SALUTI INTRODUTTIVI

Oscar Pezzi, sindaco di Alanno,

Angelica Breda, assessore comunale alle politiche sociali e giovanili

Massimillano Esposito, responsabile Ecad n. 17

INTERVENTI

Natalino Farao che affronterà il tema “Gioco d’azzardo: fotografia del fenomeno e risorse sul territorio”

Anna Maria Bruno che parlerà de “L’esperienza del Centro per le famiglie Semita”

L’ingresso al convegno è gratuito. Evento patrocinato dal Comune di Alanno e dalla CPO della Provincia di Pescara. Ricordiamo che l’incontro è parte dell’Accordo di programma e Piano Sociale Regionale 2016-2018 – Ente d’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 – Montagna Pescarese, nell’applicazione della convenzione tra l’Associazione di Promozione Sociale “Solideando” e l’Ente Capofila d’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 per lo sviluppo e l’implementazione del Centro per le famiglie “Semita”.

L’Evento è finalizzato a informare e sensibilizzare la cittadinanza e le famiglie, gli operatori sociali e sanitari, le/gli insegnanti e il personale scolastico sul fenomeno azzardo, che negli ultimi anni ha assunto dimensioni preoccupanti e colloca la nostra Regione al primo posto in Italia per i consumi pro-capite di denaro (e non solo!). Inoltre, si intende informare le persone partecipanti sulle attività del Centro per le famiglie “Semita” di Manoppello, che offre anche servizi nell’ambito delle problematiche azzardo correlate e complesse.