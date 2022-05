Aielli suggestiva location dei programmi televisivi Rai

In un mese registrati ad Aielli, una puntata di Rai Gulp, “Frammenti di Arte”, in onda su Rai News 24 e “Play Digital”, su Rai Play

AIELLI – Aielli comune sempre più gettonato come location per programmi televisivi. Il comune marsicano, balza agli onori della cronaca nazionale non solo per i suoi murales, la torre delle stelle ed altre attrazioni create dall’Amministrazione Di Natale, questa volta il Comune marsicano è stato scelto, per ben 3 volte dalla Rai, per alcuni programmi.

In un mese sono stati registrati ad Aielli, una puntata di Rai Gulp, trasmissione dedicata ai ragazzi, scelta come location anche per il programma “Frammenti di Arte”, in onda su Rai News 24 e “Play Digital”, su Rai Play.

“Essere diventati location per programmi televisivi è per noi motivo di grande soddisfazione, un grande risulto”, ha dichiarato il Sindaco Enzo Di Natale. “ Fatti che ci spingono a rendere ancora più bello ed accogliente Aielli, il nostro borgo diventerà sempre più attrattivo per locatione di trasmissioni, turismo e molto altro”.