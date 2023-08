Aielli, presentati in conferenza stampa “Borgo Universo” e “Swing sotto le stelle”

La settima edizione di Borgo Universo si terra dal 4 al 6 agosto mentre la terza edizione di Swing sotto le stelle sarò il 10 agosto

AVEZZANO – Martedì 1 agosto, alle ore 10.00, ad Avezzano presso la Sala Unione dei Comuni, in via Monte Velino 61, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del Festival Borgo Universo (dal 4 al 6 agosto) nonché della terza edizione di “Swing sotto le stelle” (10 agosto), eventi che avranno luogo ad Aielli.

Alla presentazione hanno partecipato Federico Falcone, direttore artistico del Festival “Swing sotto le stelle”; Antonella Valente dell’associazione culturale Erebor; Martina Gentile in rappresentanza di “Borgo Universo” ed Enzo Di Natale, sindaco di Aielli.

Così, nel merito, si è espresso il Sindaco di Natale: “Questi due eventi sono punti di forza per il nostro paese perché da un lato sono vetrina e dall’altro volano per il nostro territorio. Vasta l’offerta artistica, musicale e culturale. Borgo Universo sarà incentrato sulla riscoperta del nostro astronomo Filippo Angelitti con gli ospiti dell’osservatorio astronomico di Palermo. Durante i tre giorni le attività culturali saranno dense e accattivanti: dai laboratori di fisica e di disegno fino ai tour dei murales e ai cammini astronomici. Ogni sera poi ci sarà intrattenimento musicale di alto livello, con ospiti nazionali e internazionali, dall’abruzzese Ruben Coco alle giovani band promettenti come i Legno, fino al produttore francese Proleter e ai ritmi di Tullio de Piscopo. Il tutto sarà condito da buon cibo e vino grazie alle collaborazioni con Venditti Food, Torri Cantine e Poretti“.