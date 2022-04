Aielli, nasce il centro d’accoglienza per profughi ucraini

Il Sindaco Di Natale ha annunciato che é arrivata la firma congiunta tra Comune e Prefettura per creare il centro di accoglienza

AIELLI – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta dall’Ufficio Stampa del Sindaco di Aielli, Enzo Di Natale. “Una firma congiunta tra comune e Prefettura per creare il centro d’accoglienza per profughi Ucraini nel comune di Aielli.

La notizia è stata data dal Sindaco Enzo Di Natale che ha spiegato: ‘Sono più di tre settimane ormai che accogliamo ospiti speciali. La solidarietà della Marsica è stata eccezionale, tanto affetto che ha contribuito a migliorare le condizioni fisiche e mentali di chi un mese fa è dovuto fuggire da una guerra.

La notizia fondamentale però è di ieri. Dopo una lunga interlocuzione e qualche sopralluogo è arrivata la firma congiunta tra Comune e Prefettura.

Il nostro edificio è stato riconosciuto ufficialmente come centro di accoglienza per i profughi ucraini. Un passo importante che ci permetterà di individuare, tramite procedura di gara, un soggetto terzo che potrà gestire l’accoglienza utilizzando i fondi messi a disposizione dal ministero.

Il futuro immediato di questi bambini sarà, probabilmente, un po’ più tranquillo. Nel frattempo però dobbiamo contare sulle nostre forze, ancora per un po’. Occorrono PC per i ragazzi che sono ancora in DAD con i loro professori ucraini e uno schermo. So che ce la possiamo fare”.