Il murale realizzato dallo street artist romano Er Pinto, in collaborazione con Greenpeace Italia sarà inaugurato il 22 aprile

AIELLI – Si inaugura lunedì 22 aprile, nell’ambito del progetto Borgo Universo, il murale realizzato dallo street artist romano Er Pinto, in collaborazione con Greenpeace Italia: un’opera che, nella Giornata mondiale della Terra, vuole sensibilizzare e contribuire concretamente alla tutela del pianeta, con un messaggio collegato alla campagna promossa dall’organizzazione ambientalista per fronteggiare la crisi climatica.

Tra i principali esponenti della poesia di strada in Italia, Er Pinto in questi giorni è ad Aielli per ultimare l’opera che andrà ad arricchire il museo a cielo aperto di Borgo Universo: uno spazio che a oggi ospita 40 murales, sculture e installazioni e che negli anni ha permesso di rigenerare nel segno dell’arte e dell’astronomia il piccolo Comune.

L’inaugurazione è prevista lunedì mattina alle ore 11, in corso Umberto, dove Er Pinto svelerà il murale al pubblico alla presenza del sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, e del direttore della Comunicazione & Engagement di Greenpeace Italia, Andrea Pinchera.