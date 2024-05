Agricoltura biologica, Abruzzo quinta regione in Italia

Lo rileva Agrifarma. Dei 120 iscritti ad “Abruzzo in agris” il 50 per cento già da tempo ha adottato sistemi e culture biologiche

L’AQUILA – “L’Abruzzo è la quinta regione in Italia per l’agricoltura biologica, lo conferma il rapporto Agrofarma”. Lo ha annunciato il presidente di ‘Abruzzo in agris’, Marco Finocchio, sottolineando che “dei 120 iscritti all’associazione di giovani agricoltori e allevatori, nata a marzo, il 50 per cento già da tempo ha adottato sistemi e culture biologiche – ha aggiunto il coordinatore – Siamo noi agricoltori a spingere per un modello di produzione più sostenibile in modo che le nostre aziende rimangano redditizie negli anni, preservando la biodiversità come veri ‘custodi dell’ambiente’. Aggiungo, la proposta legislativa volta a ridurre l’uso dei pesticidi, voluta dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha favorito solo le multinazionali, mentre noi quotidianamente affrontiamo altro genere di problemi che interessano la contrazione degli investimenti per via della impossibilità delle aziende ad accedere al credito con blocco dei conti correnti e tassazione iniqua”.

Per info: Marco Finocchio 320 218 2605