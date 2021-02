Agguato in Congo, bandiere a mezz’asta oggi sulla facciata di via Milli

TERAMO – La Provincia ha aderito all’invito dell’UPI e da questa mattina, in segno di lutto, sono esposte a mezz’asta le bandiere sulla facciata di via Milli per onorare la memoria dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi ieri, insieme all’autista congolese, mentre viaggiavano a bordo di un’auto dell’Onu nella regione del Nord Kivu.

“Un agguato vigliacco che li ha colti nell’espletamento delle loro funzioni – dichiara il presidente, Diego Di Bonaventura – portavano aiuti, sostegno e solidarietà ad una popolazione martoriata dalle guerre e dalla miseria, nonostante viva in uno dei Paesi più ricchi di materie prime e preziose. A questi giovani eroi, come a tutti coloro che al servizio della propria Nazione o per motivi umanitari, si recano nelle zone di guerra va il nostro sentito riconoscimento”.