Agenzia di Promozione Culturale Regione Abruzzo riapre a Giulianova

D’Amario: “vuole essere un segnale di attenzione della Regione nei confronti della città di Giulianova ma anche di testimonianza di un aumento dell’offerta culturale sul territorio”

GIULIANOVA – E’ stata riaperta oggi, a Giulianova, l’Agenzia di Promozione Culturale della Regione Abruzzo, nei locali in viale dello Splendore accanto all’omonimo Santuario mariano. Un importante traguardo culturale sia per la Regione che per il Comune di Giulianova, che, negli anni passati, si è impegnato affinché l’Agenzia rimanesse presente ed attiva sul territorio dopo che si è presentata la necessità di lasciare la sede di via Nievo. Nel 2018, infatti, con una delibera di Giunta, a seguito di una nota inoltrata dalla Regione Abruzzo, si individuò nella struttura adiacente all’antico Ospedale civile al termine di viale dello Splendore, rimasto inutilizzato per lunghi anni dopo la ristrutturazione, la nuova sede della Biblioteca regionale, poi perfezionata attraverso una convenzione tra Regione e Asl di Teramo.

“La riapertura al pubblico dell’Agenzia di promozione culturale vuole essere un segnale di attenzione della Regione nei confronti della città di Giulianova – ha detto l’assessore regionale alla Promozione culturale Daniele D’Amario –, ma anche di testimonianza di un aumento dell’offerta culturale sul territorio. Le Agenzie regionali da sempre rispondono a queste istanze avvicinando i cittadini alle istituzioni e fornendo servizi reali e concreti sul territorio. L’attività di un’agenzia di promozione è il segnale della vivacità culturale di una città”.

“Oggi la città riconquista un luogo di condivisione e formazione culturale – dichiara il sindaco Jwan Costantini – negli anni passati il Comune ha fatto la sua parte affinché la città non venisse privata di questo importante servizio. Crediamo poi che l’ubicazione della sede, nei pressi del Santuario della Madonna dello Splendore, che ospita al pianterreno del convento l’antica e ricca biblioteca intitolata a Padre Candido Donatelli (1927-1994), circondati dalla pace e dal silenzio, sia davvero appropriata a favorire la lettura e lo studio, e ponga le basi per un polo bibliotecario come pochi”.

La nuova e spaziosa biblioteca, gestita dalla Biblioteca regionale “Delfico” di Teramo, sarà attiva per il momento con il solo servizio di prestito su prenotazione e sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; mercoledì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per prenotare il prestito e per avere informazioni è necessario scrivere all’indirizzo mail apc.giulianova@regione.abruzzo.it