Aeroporto d’Abruzzo, assegnati gli spazi per i taxi

Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato il decreto che assegna gli spazi di stazionamento per il servizio taxi

PESCARA – Si conclude l’annosa vicenda riguardante i tassisti operanti presso l’aeroporto d’Abruzzo. Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, esercitando il potere sostitutivo e sentito il parere della Commissione consultiva regionale appositamente istituita, ha firmato il decreto che definisce i criteri di riparto degli spazi di stazionamento taxi all’interno dello scalo aeroportuale.

Preso atto che i posti disponibili sono complessivamente dieci, il decreto stabilisce che saranno otto gli spazi assegnati al Comune di Pescara e due quelli riservati agli operatori del Comune di Chieti che giornalmente potranno accedere in aeroporto.

Sarà prerogativa dei Comuni, in intesa tra loro, approvare una disciplina uniforme del servizio aeroportuale attraverso l’adozione di un regolamento e di tabelle tariffarie comuni.

Soddisfazione viene espressa dall’Assessore Carla Di Biase che ha portato avanti una intensa attività in merito alla vicenda permettendo già dal mese di luglio dello scorso anno ai tassisti teatini di rientrare in Aeroporto.

«Ringrazio il Presidente Marsilio, del cui partito mi onoro di far parte – commenta l’Assessore Di Biase – che, dopo aver ascoltato attentamente le problematiche riguardanti la vicenda, insieme all’ufficio competente, si è messo subito al lavoro per arrivare a una conclusione che riconosce un diritto soggettivo per troppo tempo negato agli operatori di Chieti. Sarà mia premura mettermi al lavoro insieme all’Ufficio Attività Produttive e all’Assessore, Giuseppe Giampietro, affinché con il Comune di Pescara si decidano le modalità e le turnazioni per l’avvicendamento degli operatori».