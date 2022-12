Ada Montellanico e Angelo Valori Medit Orchestra in concerto ad Atessa

ATESSA – Si terrà domani, ad Atessa, il concerto diretto dal maestro Angelo Valori – di recente protagonista nella direzione del concerto di Natale alla Camera dei Deputati- con la fantastica voce di Ada Montellanico ”A Merry Funk Christmas”. Il progetto musicale del Maestro Valori & Medit Voices spazia in un coinvolgente ritmo che alterna brani classici natalizi alla funky music come “September” o “Ain’t no mountain high enough”. L’Evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Atessa e rientra nel ricco cartellone eventi di Natale 2022. “Con questo allegro concerto -afferma l’Assessore Tumini- intendiamo augurare un 2023 sereno e gioioso a tutti i nostri concittadini”.

