“Ad maiora in tour”, Testa al convegno sulla fibromialgia a Francavilla

Il deputato abruzzese: “Prima delle dimissioni da consigliere regionale presentata risoluzione per approvazione Decreto tariffe in Conferenza Stato-Regioni”

FRANCAVILLA AL MARE – Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, parteciperà, sabato 10 dicembre, al convegno “Ad maiora in tour”, organizzato dal Comitato nazionale fibromialgici Uniti. “Ringrazio la presidente del CFU, Barbara Suzzi – dichiara Testa – per aver scelto ancora una volta l’Abruzzo come Tavolo di confronto sulla complessa materia che ancora necessita di lavoro e sostegno da parte delle istituzioni competenti. Quanto svolto finora nella nostra regione, grazie all’ approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge a tutela degli abruzzesi fibromialgici (L.R. 30 marzo 2021, n. 7) è tanto rispetto al passato ma solo il punto di partenza in termini di garanzie certe da offrire alle numerose persone che soffrono di questa sindrome. Per questa ragione, ho voluto, prima di dimettermi da consigliere regionale, presentare una risoluzione che impegna il presidente della Giunta regionale e l’assessore competente ad attivare con urgenza ogni iniziativa utile a sollecitare nella Conferenza Stato-Regioni l’approvazione del ‘Decreto tariffe’, che i cittadini oramai attendono da cinque anni, e che permetterebbe di includere nei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) anche la fibromialgia. L’appuntamento in programma sabato – ha concluso l’onorevole – sarà anche occasione per ascoltare i medici esperti della materia anche per comprendere come l’Abruzzo possa dotarsi al meglio sul fronte della diagnosi e della cura”. Il convegno si svolgerà nella sala conferenze dell’hotel Villa Maria, a Francavilla al Mare (Ch), a partire dalle ore 14.30.