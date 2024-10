TAGLIACOZZO – Un turismo senza barriere, accessibile ed inclusivo. Un turismo in cui chi è portatore di una disabilità di qualunque tipo non sia tagliato fuori, ma possa partecipare. Seconda tappa, domenica 27 ottobre a Tagliacozzo, della quinta edizione di “Active Abruzzo”, l’evento organizzato da CNA Turismo della nostra regione per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale. La manifestazione si propone quest’anno in una formula rinnovata rispetto al passato, con otto diversi appuntamenti (tutti gratuiti) che si terranno in altrettante località del territorio regionale in quattro diversi week-end, proponendo alternativamente momenti formativi ed esperienze sul campo. Oltre che testimonial d’eccezione scelti nell’ambito delle professioni e del mestieri legati a vario titolo al mondo del turismo, arricchendo la galassia della vacanza attiva.

La giornata di Tagliacozzo si articola in due diversi momenti. Il primo, con inizio alle 9.30, si terrà al teatro Talia, dove ci sarà un confronto a più voci proprio intorno alle tematiche legate al turismo accessibile, con un confronto tra esperienze diverse. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Vincenzo Giovagnorio, della dirigente scolastica Maria Elena Rotilio, e del presidente dell’Ente nazionale sordi dell’Aquila, Francesco Mastropietro, la parola passerà a esperti e testimonial. Con il presidente della Cna marsicana, Francesco D’Amore, la presidente e il responsabile di CNA Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese, ci saranno infatti le voci del presidente dell’associazione “Sci Handicap Abruzzo”, Pietro Trozzi e del responsabile di “Appennini for hall”, Mirko Cipollone. Con loro, nel dibattito moderato da Silvia Cardarelli di Ambecò, e concluso dal direttore regionale della Cna, Silvio Calice, ci sarà spazio anche per ascoltare la testimonianza di una persona con disabilità, Fabio Cofini.

Dalle parole ai fatti. Terminato il dibattito, si partirà per un “tour guidato inclusivo” di circa due ore nelle bellezze di Tagliacozzo con joelette (carrozzina per escursioni fuoristrada usata dalle persone con disabilità motorie) e interprete del linguaggio dei segni: insomma, un’esperienza a 360 gradi, che faccia comprendere come davvero nessuno debba essere escluso da un progetto di vacanza.

L’edizione 2024 di Active Abruzzo è organizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara, della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, della BCC Credito Cooperativo Federazione Abruzzo, dei GAL Costa dei Trabocchi e Maiella Verde. Con il patrocinio della Regione Abruzzo, dei Parchi Nazionali della Maiella e del Gran Sasso-Monti della Laga e del Progetto Interreg Euro-Med Libeccio.