AcquaeSapone Unigross: i Giovanissimi sognano

Mister Santangelo: “Siamo cresciuti, ora la ciliegina”

MONTESILVANO (PE) – Dopo aver festeggiato con l’Under 19, che domenica debutta nei play-off scudetto contro il Latina (ore 15, andata al Palacastagna di Città sant’Angelo) dopo aver vinto il girone H, e con gli Allievi, campioni d’Abruzzo e in attesa di conoscere l’avversaria marchigiana del play-off che porta alla Final Eight, l’AcquaeSapone Unigross incrocia le dita e aspetta l’ultimo turno del campionato regionale Giovanissimi, in programma domenica.

I baby nerazzurri di mister Santangelo sono primi in classifica con 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), a pari punti con il Celano, ad una giornata dalla conclusione. Ora sono attesi dall’ultimo atto casalingo contro la Es Chieti, mentre i marsicani giocheranno in casa contro i Red Devils. Ovvio che se una delle due vince e l’altra pareggia o perde, il titolo si assegnerà già domenica. Se entrambe dovessero vincere, però, ci vorrebbe uno spareggio: nel caso dovesse servire, già prevista in calendario la sfida secca supplementare per il prossimo 1° maggio in campo neutro.

“Da settembre abbiamo messo sempre al primo posto la crescita dei nostri ragazzi – dice il tecnico italo argentino Gonzalo Santangelo, ex portiere – . Per fortuna sono cresciuti tutti in modo esponenziale in questi mesi, ognuno con i propri tempi e le proprie difficoltà. In più, sono arrivate anche delle vittorie, frutto proprio di questo lavoro fatto per tutto l’anno. Adesso speriamo di chiudere al meglio, ma per noi dello staff e per tutti i ragazzi essere a questo punto ad un turno dalla fine è già una vittoria. Il lavoro sta pagando e l’obiettivo primario, la crescita dei ragazzi, è stato raggiunto. Ora sarebbe bellissimo poter mettere la classica ciliegina sulla torta e vincere questo campionato…”.