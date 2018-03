AcquaeSapone Unigross: gli allievi sono campioni d’Abruzzo

PESARO – Con due giornate di anticipo, gli Allievi dell’AcquaeSapone Unigross chiudono i conti del campionato regionale e festeggiano il titolo di campioni d’Abruzzo. I ragazzi allenati da una leggenda del futsal mondiale, come Ivan Alves Junior, hanno battuto ieri al Palacastagna di Città Sant’Angelo i pari età del Pescara con un rotondo 5 a 2 (doppietta di Marrazzo, Iervolino, Redivo e Trabucco) e hanno potuto festeggiare l’aritmetica conquista del titolo.

Una fase élite dominata dai giovani nerazzurri fino a questo punto: 8 vittorie in altrettante partite, ora mancano solo le gare contro Devils Chieti e Avezzano, ma saranno una formalità.

JUNIOR A FINE PARTITA

“Non abbiamo fatto ancora nulla – ha detto a caldo Junior, assistito dal tecnico Margiovanni, mentre i suoi ragazzi festeggiano – . Questo dev’essere il primo passo per poter andare avanti nella fase nazionale. Siamo una buona squadra, ragazzi che hanno qualità, ma non dobbiamo smettere di lavorare, non sentirci arrivati. Adesso viene la parte più bella, ma anche la più difficile della stagione. Sono felice per aver vinto il titolo regionale, che abbiamo meritato, ma non mi accontento. E nemmeno i ragazzi devono accontentarsi: bisogna avere fame per ottenere risultati e fare strada”.

All’orizzonte, infatti, per gli Allievi, si profila il play-off per la qualificazione alla Final Eight scudetto di categoria: sarà una sfida contro la squadra campione delle Marche, il 6 maggio andata al Palacastagna e il 13 maggio ritorno in terra marchigiana.