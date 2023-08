Achille Lauro e Tananai in concerto al Circo Wild Music di Roseto

In programma il 19 e 31 agosto i due concerti che andranno a ad arricchire il già corposo cartellone degli eventi estivi di Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Due protagonisti indiscussi della grande musica italiana andranno ad arricchire il già corposo cartellone degli eventi estivi di Roseto degli Abruzzi andando a concludere in bellezza un agosto caratterizzato da grandi manifestazioni. Due nomi di altissimo livello come Achille Lauro e Tananai, star tra le più amate dai giovani ma non solo, che si esibiranno nel “Circo Wild Music” allestito nell’area eventi individuata nella zona Sud della città.

Il primo attesissimo appuntamento, fissato per sabato 19 agosto alle ore 23, è quello con Achille Lauro, uno degli artisti più amati dalle nuove generazioni. Il biglietto è acquistabile su ticketsms.it con l’apertura dei cancelli prevista le 22.30.

Achille Lauro è uno dei cantanti più noti del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Noto per i suoi lavori nell’hip hop e per il suo stile eccentrico e provocatorio, ha preso parte alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Rolls Royce”, alla 70ª edizione con il brano “Me ne frego” e alla 72ª edizione con il brano “Domenica”, accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Sono tantissimi, poi, i successi prodotti negli ultimi tempi e che Lauro porterà sul palco del “Circo”.

Il secondo grande evento in programma sarà quello con Tananai che si esibirà giovedì 31 agosto a partire dalle ore 23 sempre al “Circo Wild Music”. Le informazioni su orario d’apertura dei cancelli e vendita dei biglietti per Tananai saranno comunicate a breve.

Tananai, ha iniziato la carriera musicale nel 2014 producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso il genere pop. Raggiunge la notorietà in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dopo il quale il suo brano “Sesso occasionale” riscontra un buon successo radiofonico. Nell’estate dello stesso anno raggiunge il primo posto della classifica Fimi con il singolo “La dolce vita”, insieme a Fedez e Mara Sattei. Torna in gara a Sanremo 2023 con “Tango”, canzone che si posiziona quinta nella classifica finale.

“Siamo felicissimi di annunciare le esibizioni di due artisti di caratura nazionale che vanno a chiudere un agosto di grande musica per la nostra città – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – Un mese iniziato nel segno di “Emozioni in Musica” e che si concluderà con altri due esibizioni di assoluto livello che andranno ad animare l’area eventi fortemente voluta dalla nostra amministrazione. Ringraziamo il gestore del “Circo” Emanuele Barcaroli per aver organizzato le due performance live che, siamo certi, saranno apprezzate da tantissimi giovani e che danno al cartellone degli eventi estivi di Roseto ulteriore lustro”.