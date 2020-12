Accesibilità, Pescara: le proposte del Movimento 5 Stelle

M5S Pescara presenta una nuova mozione per impegnare il Comune a garantire i diritti delle persone con disabiità

PESCARA– #NessunoEscluso: con questo hashtag parte il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, l’azione sinergica dei consiglieri del MoVimento 5 Stelle sui territori per impegnare i Comuni d’Italia a garantire i diritti delle persone con disabilità adempiendo alle richieste della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ONU del 2006 e dell’Atto Europeo sull’accessibilità del 2019.

Il MoVimento 5 Stelle Pescara si è unito alla rete nazionale presentando oggi (3 dicembre) una mozione che impegna il Comune a: redigere un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche in modo da garantire il diritto di accessibilità per tutti i cittadini, promuovere una campagna di ascolto cittadina per raccogliere segnalazioni di barriere che limitino l’accessibilità a spazi o servizi comunali, dotarsi di un disability manager e fornirgli gli adeguati supporti per poter pienamente operare, promuovere l’attivazione di un disability manager anche presso le aziende partecipate, conformare sempre di più ogni servizio, comunicazione, struttura, procedimento e azione amministrativa, alle migliori pratiche dell’accessibilità universale, per rendere ogni spazio, servizio, evento accessibile a tutte le persone indipendentemente dalla loro condizione.

La mozione è stata predisposta in rete sulla piattaforma Rousseau da oltre cento consiglieri comunali che, coordinati da Marco Piazza, referente della funzione Sharing di Rousseau dedicata alla condivisione di atti, qui hanno potuto commentarla, perfezionarla e scaricarla. L’iniziativa è frutto di un lavoro sinergico e collettivo tra Parlamento e territori, coordinato dalla facilitatrice nazionale Coordinamento e Affari Interni Enrica Sabatini, che vede impegnati alla Camera la portavoce del Movimento 5 Stelle nella Commissione Affari Sociali Celeste D’Arrando e al Senato il portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente Ruggiero Quarto con l’obiettivo di arrivare a discutere in entrambi i rami del Parlamento la mozione “Accessibility Act”.

“Il tema della disabilità va abbracciato in tutte le sue forme e i suoi molteplici aspetti – commentano i consiglieri M5S Pescara Erika Alessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo – e come MoVimento 5 Stelle ci siamo sempre fatti portavoce di chi, spesso per ignoranza o disinteresse da parte delle istituzioni locali, non può godere di tutti i servizi, gli spazi e le attività del nostro territorio. Già dallo scorso dicembre, in sede di approvazione del bilancio, avevamo ottenuto che venissero stanziati 25mila euro per nominare un tecnico che redigesse finalmente un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) anche nel nostro Comune, ma ad oggi è vergognoso che ancora nulla sia stato fatto. Con questa mozione torniamo a mettere il tema al centro dell’attenzione – concludono i consiglieri pentastellati – perchè ci sia sempre una maggiore considerazione verso queste delicate realtà”.