Accendiamo il Natale nei quartieri a Pescara: programma 2022

PESCARA – Su iniziativa dell’assessore Nicoletta Di Nisio nel mese scorso è stato emanato un Avviso pubblico per la concessione di contributi economici straordinari relativi alla realizzazione di iniziative/eventi natalizi concernenti i settori: umanitario e sportivo; culturale e formativo; turismo e promozione della città e ambientale. Sono state individuate, tra le proposte pervenute, undici iniziative che si svolgeranno nel territorio della città di Pescara nel periodo natalizio e sino al 6 gennaio 2023.

«Si tratta di una serie di appuntamenti rivolti a tutti i cittadini con particolare attenzione ai bambini che vogliono vivere e con/dividere con noi lo spirito del Natale. Sono iniziative che sono aderenti alle linee guida e di programmazione dell’amministrazione – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – che sono programmate su tutto il territorio e privilegiando i punti di incontro esistenti nei quartieri cittadini o, come nel caso del Palatenda che si installerà in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, in nuovi spazi di aggregazione. Vogliamo anche quest’anno, come nelle passate due edizioni svolte, creare momenti di aggregazione e inclusione sociale oltre che nelle aree centrali del territorio comunale, anche nelle cosiddette periferie che mai ho inteso tralasciare. Nella selezione delle proposte pervenute abbiamo innanzitutto dato spazio ai proponenti che non erano stati già, nel corso dell’anno, destinatari di altri contributi e che si prevedesse il coinvolgimento anche di persone svantaggiate. Abbiamo inoltre consentito la presentazione di un solo Progetto per ciascun concorrente oltre a concedere un contributo massimo del 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta. In questo modo, abbiamo voluto incentivare l’organizzazione di micro eventi che sviluppano la partecipazione della comunità pescarese e favoriscono occasioni di vera inclusione sociale».

PROGRAMMA

Si inizierà venerdì 16 dicembre con “Sport-gioco-magia”, attività curata dal Comitato regionale Uisp Abruzzo-Molise sulla spiaggia dello stabilimento balneare Niki Beach. I bambini potranno dedicarsi ad attività psicofisiche ma anche a giochi dedicati alla valorizzazione del patrimonio turistico-ambientale della città.

Lunedì 19 dicembre e venerdì 23 dicembre l’associazione culturale “La Favola Bella” terrà presso l’Auditorium Cerulli “Natale in periferia – la Storia del Grinch che rubò il Natale”, manifestazione che accoglierà gli alunni delle scuole primarie che abitualmente non frequentano il teatro e che raggiungeranno la struttura con un servizio navetta;

dal 20 al 23 dicembre sarà la volta di “Pescara Christmas Time” , con il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Duca degli Abruzzi (che sarà poi replicato anche nella zona dello stadio), dove i bambini potranno imbucare le proprie letterine per Babbo Natale e ricevere dolci e caramelle. Ma Babbo Natale raggiungerà anche i quartieri di Villa del Fuoco e Fontanelle accompagnato dalla Christmas Marching band. L’attività è curata in questo caso dell’Endas Abruzzo;

il 21 dicembre Babbo Natale arriverà – su invito dell’associazione culturale Ulisse 2000 – al mercato coperto di Pescara Portanuova in Via Bastioni e anche qui distribuirà dolci e caramelle, prima di una tombolata e di un set fotografico;

il 24 dicembre vi sarà la vera novità del Natale 2022, con il “Babbo Natale in barca a remi sul fiume” che raggiungerà la banchina sud del Porto Canale. L’organizzazione è dell’Asd Porto Antico;

il 29 dicembre il Teatro della Madonna del Rosario ospiterà l’esibizione “Note di Natale” con l’associazione “Insieme”; sempre il 29 dicembre, l’associazione Aps Cuncaterra promuove “Natale a Borgo Marino Sud”, in programma laboratori di teatro, aperti anche a bambini che saranno guidati da artigiani pescaresi e giovani residenti, i cui partecipanti daranno vita anche a canti e musiche della tradizione popolare. È prevista anche l’esibizione del quartetto Petra di suonatori di zampogne e ciaramelle;

il 28 dicembre il Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana propone nel parcheggio delle aree di risulta “Progetto senza dimora”, a beneficio dei senza-tetto cui verranno offerte coperte, cibo, bevande e un servizio di ascolto;

il primo gennaio vi sarà il “Capodanno in musica” presso il Palatenda di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, con organizzazione curata dall’Associazione Nuova Idea;

il 5 gennaio sarà la volta di “Special fight diversamente box” , appuntamento curato dall’Asd Balck MMamba presso il palasport Giuliante di Fontanelle con l’obiettivo di unire attività sportiva e prevenzione del disagio sociale per chi vive la disabilità e che sarà protagonista di un percorso di combattimento;

immancabile il 6 gennaio l’evento “La Befana che vien dal mare”, un “classico” per tutti i bambini, per iniziativa della Società Nazionale di Salvamento sezione di Pescara.

Il Primo appuntamento dunque sarà venerdì 16 dicembre prossimo presso lo stabilimento Niki Beach in viale della riviera nord 104 a Pescara dalle ore 10:30.

Il Comitato regionale UISP Abruzzo e Molise ha organizzato “Sport Gioco Magia” una attività per gli Utenti dei Centri di Salute Mentale.

Dal 19 dicembre poi e sino a venerdì 6 gennaio 2023, con l’appuntamento “La Befana che viene dal mare”, sono programmate le altre iniziative che verranno più ampliamente descritte a ridosso delle stesse.

Calendario terza edizione #accendiamoilNatale2022

Venerdì 16 dicembre 2022 Stabilimento balneare Niki Beach

Comitato regionale UISP Abruzzo e Molise

“Sport Gioco Magia” attività per gli Utenti dei Centri di Salute Mentale

Lunedì 19 e venerdì 23 dicembre 2022 Auditorium Cerulli

Associazione Culturale La favola Bella

“La storia del Grinch che rubò il Natale” rivolto agli studenti dei plessi scolastici dei quartieri San Donato, Fontanelle, Villa del Fuoco

da martedì 20 a venerdì 23 dicembre 2022 Piazza Duca degli Abruzzi e Zona stadio

ENDAS Abruzzo Pescara

“Christmas Time” Villaggio con la casa di Babbo Natale sia a Piazza Duca degli Abruzzi che in Zona stadio mentre la Christmas Marching Band attraverserà i quartieri di Villa del Fuoco e Fontanelle

Mercoledì 21 dicembre 2022 Mercato coperto Porta Nuova

Ass Cult Ulisse 2000

“Babbo Natale arriva al mercato” regalando doni ai bambini e ricevendo le letterine con richieste che saranno premiate con cesti di frutta. Prevista anche Tombolata

Sabato 24 dicembre 2022 Circolo Nautico Banchina Sud

ASD Porto Antico Pescara

“Babbo Natale in barca a remi sul fiume” che arriverà al Circolo Nautico sulla bamchina sud del Porto canale su un barca a remi per distribuire doni ai bambini

Mercoledì 28 dicembre 2022 Area di Risulta

Croce Rossa Italiana

Progetto Senza Dimora

Giovedì 29 dicembre 2022 Borgo Marino sud – Auditorium Cerulli

APS Cuntaterra

“Natale a Borgo Marino Sud” canti e musiche della tradizione popolare e il Quartetto Petra in concerto all’Auditorium Cerulli

Giovedì 29 dicembre 2022 Teatro Madonna del Rosario

Associazione Insieme

Note di Natale

Domenica 01 gennaio 2023 Palatenda via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Associazione Nuova Idea

Capodanno in Musica

Giovedì 05 gennaio 2023 Palasport Giuliante (Fontanelle)

ASD Black MMamba Team

“Special Fight – Diversamente Box” Sport e attività motorie. Concorso di combattimento per allievi diversamente abili

Venerdì 06 gennaio 2023 Porto Turistico

Soc Naz Salvamento Pescara

“La Befana che viene dal mare” doni ai bambini presenti