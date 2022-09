SPOLTORE – Anche quest’anno Spoltore partecipa alla campagna di sensibilizzazione sul cancro infantile “Accendi d’oro accendi la speranza” promossa da FIAGOP. L’iniziativa, in collaborazione con l’AGBE (Associazione genitori bambini Emopatici) è in programma per venerdì prossimo (23 settembre 2022) quando il convento cinquecentesco di San Panfilo si illuminerà d’oro a partire dalle 19.30. Un’iniziativa curata dal sindaco Chiara Trulli, dal vice presidente del consiglio Angela Scurti e dall’assessore alla cultura Roberta Rullo.

Il Convento si aggiungerà dunque ai luoghi simbolo che si illumineranno d’oro durante la settimana: “l’oro è il colore che ci ricorda il valore dei bambini” spiega Scurti. “Il cancro è purtroppo la principale causa di morte per malattia nei bambini”. Ogni giorno ci sono quasi 700 nuovi casi di cancro infantile in tutto il mondo. In Europa, 35.000 casi ogni anno. In Italia, circa 2.400. Di questi, il 20% non supera la malattia. In Europa muoiono ogni anno circa 6.000 bambini. “Fare informazione è importante perché una maggior consapevolezza permette di identificare i primi sintomi, con diagnosi più precoci” ricorda il sindaco Trulli.