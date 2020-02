Abstract V, mostra dal 15 al 22 febbraio al Circolo Aternino Pescara

PESCARA – Guardarsi dentro per confrontarsi con il mondo esterno, con la realtà che ci circonda e ci stordisce con il suo caos. Al via da ieri 15 e fino al 22 febbraio il Circolo Aternino di Pescara ospiterà ​Abstract V – The Neverending End​, la mostra fotografica collettiva che conclude il percorso di studio degli allievi del ​Master di Street Photography 2019/2020 organizzato dalla scuola di fotografia di Pescara ​Meshroom Photo e diretto da ​Stefano Lista​.

Maternità, abbandono, senso di appartenenza, ricerca di un’identità: tra contraddizioni e dicotomie, ​Abstract V raccoglie i progetti autoriali di 10 studenti che, nell’arco di un anno, si sono confrontati la Street Photography per raccontarsi attraverso un personale modo di interpretare la fotografia. Gli scatti in mostra sono di ​Mario Borgomastro, Alessandro Calvaresi, Massimo Ceriati, Piero De Caro, Vanessa Di Profio, Flavia Fenaroli, Daniele Ficarelli, Luca Mariani, Francesco Ranieri ​e​ Letizia Romeo.

Con oltre 1.800 allievi in dieci anni di attività e collaborazioni con i più importanti fotografi e docenti italiani e internazionali, ​Meshroom Photo ​è diventata negli anni una delle più prestigiose scuole di fotografia del Centro Italia. I Master, riorganizzati da quest’anno in Master di I Livello – Competenza e Identità e ​Master di II Livello – Visione e Progetto​, rappresentano uno degli appuntamenti formativi e artistici più alti per gli studenti: un percorso di crescita autoriale e di valorizzazione delle proprie capacità comunicative rivolto a chiunque è interessato a fare della fotografia la principale forma di espressione della propria sensibilità.

La mostra, ad ​ingresso gratuito​, sarà inaugurata ufficialmente sabato 15 febbraio 2020 con il vernissage delle ore 18:30 e sarà visitabile dalle ore 19:00 alle ore 22:00 fino a sabato 22 febbraio 2020. In occasione della mostra, domenica 16 febbraio ci sarà un photowalk a partecipazione gratuita senza prenotazione dedicato a chiunque vuole scoprire sul campo cos’è la ​fotografia di strada e vuole avere consigli e suggerimenti su come migliorare le proprie immagini; l’appuntamento è alle ore 11:00 in piazza Sant’Alfonso a Francavilla al Mare.

Altro evento di punta della manifestazione sarà il ​Talk gratuito con Antonio Privitera che si terrà venerdì 21 febbraio alle 19:30 presso il Circolo Aternino di Pescara. Antonio Privitera è un visual artist, fotografo e direttore creativo italiano con base a Roma i cui lavori sono costruiti attraverso immagini spontanee che raccontano la vita senza pregiudizi o schemi preimpostati.⁠ Spaziando dalla fotografia documentaria a quella di strada, dall’arte concettuale a quella fine art, i suoi progetti sono uno specchio molto personale della società attraverso i quali immortalare un momento magico, un istante ironico o un attimo di straordinaria bellezza nell’ordinarietà della vita.⁠

L’ultimo appuntamento della manifestazione sarà invece quello di sabato 22 febbraio: ​Stefano Lista​, direttore di Meshroom Photo e street photographer italiano, terrà un corso gratuito di introduzione alla Street Photography per massimo 30 persone su prenotazione. Per partecipare al corso è sufficiente registrarsi sul sito www.meshroom.it/iscrizione​.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Titolo mostra​:​ ​ABSTRACT V

Organizzatori​:​ ​MESHROOM PHOTO

Inaugurazione​:​ ​sabato, 15 febbraio 2020, ore 18:30

Photowalk​: domenica, 16 febbraio 2020, ore 11:00

Talk con Antonio Privitera​: venerdì, 21 febbraio 2020, ore 19:30 Corso Gratuito​: sabato, 22 febbraio 2020, ore 10:00 (max 30 posti) Chiusura​: sabato 22 febbraio 2020

Sede​: Circolo Aternino, piazza Giuseppe Garibaldi, 51 – Pescara Ingresso gratuito​,​ ​dalle ore 19:00 alle ore 22:00