MONTESILVANO – Da venerdì e fino a domenica 13 ottobre, torna a Montesilvano “Abruzzo Winner 2024”, l’esposizione canina internazionale più attesa dell’anno, organizzata dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l’Ente Cinofilia Italiana.

Giunta alla 21^ edizione e da quattro anni nella nostra città, la manifestazione che si svolgerà dall’ 11 al 13 ottobre nella splendida cornice del Pala Dean Martin, è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa che si è svolta proprio nella sede della manifestazione. A partecipare, il sindaco Ottavio De Martinis, il consigliere delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco, il consigliere delegato al benessere animale Giuseppe Manganiello insieme ai rappresentanti regionali dell’Enci, il presidente del gruppo cinofilo di Chieti, Roberto Bonfante, il vicepresidente del gruppo cinofilo di Pescara, Leonardo Marchegiani, il consigliere del gruppo cinofilo di Chieti, Paola Donnini e il responsabile dell’associazione “Club cani da compagnia”, Pietropaolo Condò.

Unica data abruzzese, l’evento dedicato al mondo canino ha registrato negli anni un considerevole aumento delle presenze non solo perché parteciperanno 2195 cani iscritti, ma anche perché la città ospiterà circa 5000 persone tra accompagnatori, giudici, curiosi ed appassionati. Una tre giorni dedicata ai nostri

amici a quattro zampe che animeranno la città adriatica con la loro esuberante carica e simpatia. Esposizioni, sfilate, raduni, gare, giudici, premiazioni e tanti appassionati sono gli ingredienti della manifestazione cinofila che accoglierà circa 370 razze provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Montesilvano si conferma unica tappa abruzzese dell’evento, promosso dalle sezioni ENCI di Pescara, Chieti e Teramo attraverso i referenti: Luciano Diodati, presidente del gruppo cinofilo di Pescara, Roberto Bonfante presidente del gruppo cinofilo di Chieti e Gabriele Teani presidente del gruppo cinofilo di Teramo. Referente per il raduno degli Amici del Bassotto ABC di Abruzzo e Molise, Luca Grannonico che, per il terzo anno, farà tappa a Montesilvano.

“Esprimo grande soddisfazione per questo evento internazionale” – ha affermato in conferenza il primo cittadino – “che per il quarto anno si svolge nel nostro Palacongressi e ringrazio l’Enci attraverso i suoi referenti, per aver riconfermato Montesilvano quale sede di un’esposizione canina che richiama espositori e appassionati da tutto il mondo. Dall’inizio del mandato, abbiamo instaurato una sinergica collaborazione con l’Enci, portando avanti moltissime manifestazioni sia di carattere regionale che nazionale che hanno richiamato l’attenzione di migliaia di turisti, appassionati e curiosi. Al di là del concorso e della gara, la mostra canina è un’occasione per conoscere una varietà di razze ed esemplari e, allo stesso tempo, consente di promuovere il rispetto, la cura e il benessere del mondo animale”.

“Nel ringraziare tutti i referenti dell’ ENCI” – ha affermato il delegato Adriano Tocco – ritengo che “Abruzzo Winner” sia un’occasione che permette non solo di conoscere più da vicino il mondo dei nostri amici a quattro zampe, ma che abbia anche il merito di abbinare un evento alla fruizione del territorio grazie alla comodità dei servizi alberghieri a ridosso del nostro centro congressi che si appresta ad ospitare oltre 5000 persone tra accompagnatori, giudici e appassionati”.

A concludere, Giuseppe Manganiello: “Abruzzo Winner è una manifestazione dal risvolto positivo per tutta la città perché abbraccia la destagionalizzazione degli eventi e dunque del turismo e coniuga il benessere animale alla convivenza tra uomo e animale con tutte le sue molteplici sfaccettature. Montesilvano cerca di essere sempre attenta e al passo con i tempi”.

Oltre al “best in show”, in occasione di Abruzzo Winner, nella giornata di domenica 13 ottobre, vi sarà un’interessante sessione del Breath test per le razze brachicefale interessate. Le iscrizioni si effettueranno dalla ore 10 presso la segreteria della manifestazione. Il test è gratuito e obbligatorio per accedere alla riproduzione selezionata Enci e all’omologazione di Campione Sociale Adulto e Campione Sociale Riproduttore. Inoltre, nella tre giorni, sarà possibile effettuare sul proprio animale, esami di oculopatie ereditarie.

La manifestazione prenderà il via nella giornata odierna a partire dalle ore 13.00 e si concluderà domenica 13 ottobre.

L’ingresso ai visitatori è gratuito.

Foto e servizio di Roberto di Blasio.