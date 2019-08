Abruzzo, Testa replica ai consiglieri di centrosinistra

PESCARA – “Un disco vecchio, con un leitmotiv che annoia più che informare i cittadini. Evidentemente i Consiglieri del centrosinistra ancora non digeriscono il fatto che gli abruzzesi li hanno relegati in un angolo”. Dure le accuse del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.

“Nonostante ciò, in questi giorni caldi di agosto, i suddetti Consiglieri sembrano ululare alla luna lanciando accuse infondate e vuote nei confronti del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e della sua Giunta. Argomenti pretestuosi relativi a un governo lento o addirittura immobile che, però, in sei mesi ha prodotto un numero più rilevante di delibere rispetto a quanto fece la Giunta di cui faceva parte l’allora assessore Paolucci. Scagliare accuse sparando nel mucchio lascia il tempo che trova, eppure basterebbe che qualche Consigliere si facesse raccontare le ore di lavoro trascorse a Palazzo Silone, piuttosto che a Pescara o di incontri sul territorio per capire che neanche i cittadini, quei pochi rimasti affezionati a loro, credono più alle loro fandonie.

Come capogruppo di Fratelli d’Italia posso invece affermare con certezza la serietà del lavoro quotidiano che il presidente Marsilio, insieme alla sua Giunta, svolge – afferma Testa – lo sprone a un impegno continuo che rivolge a tutti noi Consiglieri. Se qualcosa che poteva essere risolto nei primi mesi di legislatura ancora manca all’appello è solo perché si è dovuto porre riparo alle tante promesse, anche economiche che l’Amministrazione di centrosinistra ha fatto in Abruzzo, senza avere fondi certi, senza capitoli di spesa determinati. Marsilio e l’intero centrodestra sono, invece, al lavoro per dare garanzie ai cittadini, per offrire certezze e non chiacchiere agli abruzzesi.

Dallo sblocco dei fondi per le 4 province abruzzesi per manutenzione stradale e sicurezza alla legge sull’equo compenso, dalla rimodulazione dei fondi Masterplan alla nomina dell’importante figura del Garante dei detenuti che per ben 5 anni la passata Amministrazione non è riuscita a definire, per non parlare dei fondi certi, come mai accaduto finora, al mondo della cultura. Giusto qualche esempio – sottolinea il Capogruppo di Fdi – perché il report del lavoro svolto dall’inizio del nuovo Governo regionale ad oggi verrà presentato a Pescara nella seconda metà di settembre, nell’ambito di una convention del centrodestra. Fratelli d’Italia invita anche il consigliere Legnini, dall’alto della sua esperienza politica e della sua professionalità, a guardare con realismo al quotidiano, a non lasciarsi trascinare da colleghi di centrosinistra che sui social e in aula fanno del loro essere istrionici una nuova moda della politica, un nuovo corso che fa sorridere ma che di fatto è inconcludente”, ha concluso Guerino Testa.