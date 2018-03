Abruzzo, “Promozione cooperativa e legalità”: un ciclo di incontri

Gli eventi sono promossi da Legacoop Abruzzo e Libera Abruzzo per celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie



SULMONA (AQ) – In vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie del 21 marzo Generazioni Legacoop Abruzzo, in collaborazione con Libera Abruzzo, promuove il ciclo di incontri “Promozione cooperativa e legalità” con la proiezione del film di Giulio Manfredonia “La nostra terra” nei comuni di Anversa degli Abruzzi (AQ) e Tornareccio (CH). Proiezione finale a Sulmona (AQ) il 21 marzo.

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Da sempre la Giornata è sostenuta da Legacoop e da Generazioni Legacoop.

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro Paese per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere.

Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Oltre alla manifestazione nazionale – quest’anno prevista a Foggia – Libera organizza manifestazioni regionali. Per l’Abruzzo la piazza tematica per la legalità sarà Sulmona (Parco Fluviale “Augusto D’Aolio”, ore 11.00).

In vista della manifestazione regionale di Sulmona Generazioni Abruzzo, il network dei giovani cooperatori di Legacoop Abruzzo, in collaborazione con il Coordinamento di Libera Abruzzo, organizza il ciclo di incontri “Promozione cooperativa e legalità” durante il quale verrà proiettato il film “La nostra terra” di Giulio Manfredonia.

Gli appuntamenti sono previsti

per giovedì 15 marzo alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale di Anversa degli Abruzzi (AQ) (in collaborazione con il Comune di Anversa degli Abruzzi e la Cooperativa ASCA che gestisce il Bioagriturismo “La Porta dei Parchi”)

per venerdì 16 marzo alle ore 18.00 presso la Sala “Remo Gaspari” del Comune di Tornareccio (CH) (in collaborazione con il Comune di Tornareccio, la Blue Line Società Cooperativa Sociale e il Presidio Libera di Tornareccio).

Una proiezione è prevista nel pomeriggio di mercoledì 21 marzo a Sulmona, piazza regionale di Libera, presso lo SpazioPingue (a cura del Presidio Libera di Sulmona).

Dopo le proiezioni seguiranno dibattiti sul movimento cooperativo come strumento di democratizzazione del mercato e promozione di una cultura della legalità a cura di Generazioni Legacoop Abruzzo.

Si ringraziano per la collaborazione il Comune di Anversa degli Abruzzi, la Cooperativa Asca – Bioagriturismo La Porta dei Parchi, il Comune di Tornareccio, la Blue Line Società Cooperativa Sociale, il Presidio Libera di Tornareccio.

Invitiamo tutta la cittadinanza delle aree interessate a partecipare alle proiezioni e a prendere parte attivamente alla manifestazione regionale di Libera prevista a Sulmona per mercoledì 21 marzo 2018.