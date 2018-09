Abruzzo Open 2018: Paul Elissalde protagonista della 1° giornata

Insegue il francese, l’azzurro Raffaele Benatti a un colpo. Buona prova dell’amateur Kevin Latchayya

MIGLIANICO – Il francese Paul Elissalde, leader dopo un ottimo giro in 62 (-9) colpi, e Raffaele Benatti, secondo con 63 (-8), sono stati i protagonisti della prima giornata dell’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e ultimo appuntamento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si sta disputando sul tracciato del Miglianico Golf & Country Club (par 71), a Miglianico (CH). Quattro giocatori in terza posizione con 65 (-6): il belga Kevin Hesbois, il sudafricano Albert Venter e i francesi Leo Lespinasse e Julien Foret. Buona partenza per l’amateur azzurro Kevin Latchayya che ha concluso settimo in classifica con uno score di 66 (-5) insieme al leader spagnolo della money list Santiago Tarrio, all’austriaco Uli Weinhandl e al transalpino Xavier Poncelet. Non lontani dalla vetta il campione in carica Guido Migliozzi, Federico Maccario, Mattia Miloro, Gregory Molteni e Nunzio Lombardi appaiati all’11° posto con 67 (-4) insieme al francese Teremoana Beaucousin.

L’intervista

Raffaele Benatti, 27enne di Negrar (VR), ha mostrato un buon feeling con il percorso del Miglianico G&CC dove conquistò un terzo posto nel 2015. Uno score di 63 (-8) con un eagle, otto birdie e due bogey. “É andata molto bene. Sono partito dalla 10 e ho segnato un 29 nella prima metà che ho chiuso con un eagle alla 18. Nelle seconde nove ho segnato quattro birdie ma sono arrivati anche due bogey. Ho commesso qualche errore dal tee che in altri campi mi avrebbero penalizzato e invece questo percorso permette di giocare. Sui fairway la palla rotola bene e ciò accorcia il campo, molto belli anche i green. Tra l’altro le previsioni davano pioggia e invece c’è stato un sole perfetto. Ho chiuso questo round con due birdie che mi danno fiducia per il secondo giro”.

Formula e montepremi

L’Abruzzo Open si dipanerà sulla distanza di 54 buche (18 al giorno). Il taglio dopo 36 buche, lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto, dilettanti compresi. Il montepremi è di 40.000 euro con prima moneta di 5.800 euro. Per tutta la durata della manifestazione l’ingresso per il pubblico è gratuito.