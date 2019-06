Abruzzo Cocktail Week 2019: chi partecipa, programma

L’evento itinerante si svolgerà dal 15 al 21 luglio in diverse località in particolare a Pescara ma anche a L’Aquila, Vasto e Roseto

PESCARA – Arriva anche in Abruzzo la “Cocktail Week”, il festival che per un’intera settimana celebrerà l’arte del bere bene e, soprattutto, l’arte della miscelazione. In attesa di conoscere i dettagli che verranno svelati in occasione della presentazione del 9 luglio possiamo dire che si svolgerà da Lunedi 15 Luglio a Domenica 21 luglio.

La kermesse nasce dall’incontro di alcuni bartenders abruzzesi che hanno deciso di realizzare questa “week” con l’obiettivo di fare gruppo, creare qualcosa di interessante e di nuovo sul territorio cercando di dare un valore aggiunto al settore bar in primis e a quello dell’ospitalità abruzzese in generale.

CHI PARTECIPA

I locali che aderiranno all’ ”Abruzzo Cocktail Week” sono: Fuori uso (Pescara), La Nuova Lavanderia (Pescara), White Cliff (Pescara), Mila (Pescara), Blind Pig (Pescara), Different (Pescara), Bar Roma (Vasto), Bolla (Roseto degli Abruzzi) e Public Enemy (L’Aquila).

L’evento finale del 21 luglio si svolgerà a Lido Aurora Pescara. Nell’occasione tutti i locali aderenti all’iniziativa si incontreranno. Ognuno di questi locali avrà per questa settimana speciale il suo cocktail di rappresentanza che vede l’utilizzo di un ingrediente tipico abruzzese o di un distillato con brand abruzzese o una preparazione home made con un prodotto tipico della nostra regione.

Durante i 6 giorni, prima dell’evento conclusivo, nei locali che hanno preso parte all’iniziativa ci saranno guest di ambassador dei vari sponsor, guest bartenders abruzzesi che lavorano fuori regione in locali interessanti e prestigiosi, masterclass sulla spiaggia. E ancora, ci saranno incontri sul rum e gin rivolti al grande pubblico e due masterclass per gli addetti al settore sull’ospitalità.

Per l’organizzazione della “Cocktail Week” i bartenders hanno dato vita all’associazione B.A.R. (Bartenders Abruzzesi Riuniti). Il presidente dell’associazione è Manuel Di Vittorio del Mila, il tesoriere Luca Giuliano co-titolare del Mila, e il segretario Emanuele Falone da anni nel settore degli spiriti. Gli altri membri dell’associazione, al momento, sono i titolari dei locali aderenti alla kermesse.