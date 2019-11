Abruzzo, Agenzia regionale di Protezione Civile: in Commissione la proposta di legge

L’AQUILA – Riunione congiunta ieri a L’Aquila, della I e II Commissione, rispettivamente Bilancio e Territorio, per un primo esame della proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale, sulla istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile.

“Una proposta di legge fortemente voluta dalla maggioranza di questo governo regionale – dichiara il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa – che oggi inizia il suo percorso di vaglio in seno alle Commissioni consiliari. Composto da 12 articoli, il testo fornisce un importante contributo al perfezionamento della capacità di risposta negli interventi che la Regione Abruzzo deve attuare in situazioni di emergenza – ricorda Testa – oltre allo snellimento delle procedure amministrative e dei provvedimenti da predisporre in casi emergenziali. Siamo nella fase di approfondimento che porterà alla creazione di uno strumento indispensabile che ci permetterà di fronteggiare prontamente e con efficacia le situazioni di criticità che troppo spesso la nostra regione è costretta ad affrontare”.