REGIONE – Arrivano i finanziamenti per le Unioni dei Comuni. Ad annunciare nuovi contributi per l’attività delle Unioni dei Comuni è l’assessore agli Enti Locali, Roberto Santangelo (nella foto) dopo che gli uffici hanno deliberato le graduatorie dei progetti approvati a seguito di due avvisi pubblicati la scorsa estate.

“Grazie ai due avvisi – spiega l’assessore Roberto Santangelo – mettiamo a disposizione dell’Unioni dei Comuni contributi per 2,6 milioni di euro, a conferma di un impegno che la Regione Abruzzo intende portare avanti sul tema dell’associazionismo in favore di una migliore qualità dei servizi offerti sul territorio. L’associazionismo dei piccoli comuni – aggiunge l’assessore – è un percorso obbligato che da un lato permette di avere servizi efficienti e dall’altro limita il fenomeno dello spopolamento, molto spesso causato proprio dalla carenza o mancanza dei servizi essenziali. L’istituto dell’Unione permette in questo modo ai piccoli comuni di mantenere intatte la propria storia e identità, garantendo la presenza istituzionale sul territorio”.

Nello specifico, i due avvisi finanziano progetti per la nascita e il potenziamento dei servizi sul territorio. Il primo avviso, dotazione finanziaria di 2,4 milioni di euro, eroga contributi in favore di progetti di quelle Unione dei comuni che generano nuovi servizi. Ha una durata triennale, proprio per garantire il consolidamento dei servizi appena nati. Sono state finanziate sei Unione dei comuni, ognuna per 450 mila euro: Unione dei comuni Città della Maiella; Unione dei comuni del Sinello; Unione dei comuni montani Maiella orientale – Verde Aventino; Unione dei Comuni Sirentina; Unione dei comuni Città – Territorio Val Vibrata e Unione dei comuni Montagna Aquilana.

Il secondo avviso, invece, con dotazione di circa 200 mila euro, eroga contributi in favore di quei progetti che tendono a consolidare e potenziare i servizi già esistenti. Per ognuna delle Unione dei comuni sono stati erogati oltre 27 mila euro: Unione dei comuni Terre del Sole; Unione dei comuni montani della Laga; Unione dei comuni del Sinello; Unione dei comuni montani Maiella Orientale – Verde Aventino; Unione dei comuni Montagna Aquilana; Unione montana dei comuni del Sangro e Unione dei comuni Città – Territorio Val Vibrata.