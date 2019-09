Abbonamenti Sieco Impavida Ortona 2019/2020: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti della compagine di Ortona per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

ORTONA – È finalmente possibile sottoscrivere l’abbonamento alla prossima stagione Serie A2 Credem Banca 2019/2020 nella quale i Ragazzi Impavidi dovranno affrontare una agguerritissima concorrenza di altre undici squadre, pronte a darsi battaglia in quello che, a seguito delle riforme, sarà uno dei più spettacolari ed impegnativi campionati d’Europa.

Come ogni anno sono tre le tipologie di abbonamento disponibili: Intero, Ridotto e Gold (socio sostenitore). È possibile abbonarsi recandosi nella sede dell’Impavida, presso il Palasport Comunale di Ortona tutti i lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30, compilando un semplice modulo che potrete anche scaricare e stampare dal sito www.impavidapallavolo.it

PREZZI

L’abbonamento intero ha un costo di 100€ che diventano 95€ se acquistato On Line. La tipologia ridotto ha un costo di 60€ (55€ On Line) ed è rivolta ai ragazzi al di sotto dei 14 anni compiuti e agli adulti con più di 65 anni di età. Per concludere, l’abbonamento GOLD è rivolto a chi ha l’impavida nel sangue e vuole contribuire alla causa. Il suo costo è di €150. I sottoscrittori di abbonamento GOLD hanno diritto ad un posto riservato all’interno del palasport e ad un “Gadget Impavida” in omaggio.

Tutti gli abbonamenti saranno validi per le undici gare interne della Sieco Impavida Ortona, fatta eccezione per eventuali turni di Coppa Italia, Play Off o Play Out. In più, la Sieco si riserva il diritto di indire una speciale “Giornata Biancoazzurra” nelle quali le tessere abbonamento non saranno valide.

In alternativa, grazie al portale Do It Yourself, (approfittando anche di uno sconto per ogni tipologia di abbonamento ad eccezione di quella Gold) sarà possibile acquistare gli abbonamenti direttamente On-Line pagando con carta di credito/prepagata. Al termine della transazione verrà inviata una mail di conferma con allegato l’abbonamento in formato PDF da stampare o mostrare all’ingresso. Per informazioni sulla biglietteria online è possibile contattare il Call Center Do It Yourself al numero 06-0406 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00-13.00 e dalle 14.00 alle 18.00).

A tutti gli abbonamenti sottoscritti On-Line, tuttavia dovranno essere aggiunte 2€ per le spese commissioni. Do It Yourself è il servizio di biglietteria per eventi con un processo d’acquisto semplice che riduce le attese. Chiunque può scegliere di pagare il proprio biglietto direttamente in contanti in uno degli oltre 40mila punti SisalPay (bar, tabaccherie ed edicole) presenti lungo tutto lo Stivale, prenotandolo sul sito www.diyticket.it o chiamando lo 06-0406 (tariffa urbana, orari disponibili sul sito). Inoltre è possibile acquistarlo anche direttamente online con carta di credito o prepagata. In entrambi i casi, il biglietto ricevuto è valido per l’accesso all’evento.