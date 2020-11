A24, chiusa la tratta L’Aquila Ovest – Tornimparte: ecco quando

Dalle ore 22 dei giorni 24 e 26 novembre 2020 alle ore 06 dei giorni successivi tratta chiusa in entrambe le direzioni di marcia

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 dei giorni 24 e 26 novembre 2020 alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra L’Aquila Ovest e Tornimparte in entrambe le direzioni di marcia.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo, sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Tornimparte, mentre per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di L’Aquila Ovest. Per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la SP1 Amiternina per Villagrande e la SS17 da e per L’Aquila.