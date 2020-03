A14, poche auto in circolazione: calo del traffico dell’80%

Dal km 144+247 al 505+0,37, da Cattolica a Poggio Imperiale, si registra traffico scarso e prevalentemente commerciale e di mezzi pesanti

PESCARA – È una situazione senza precedenti quella del calo del traffico sulla autostrada A14 in questo periodo di emergenza Coronavirus. Come riporta l’Ansa, in basa a quanto riferito dala Direzione del Coa Settimo Tronco di Pescara Nord, che ha competenza nel tratto che va da Cattolica (Rimini) a Poggio Imperiale (Foggia) dal km 144+247 al 505+0,37, si registra traffico scarso e prevalentemente commerciale e di mezzi pesanti. Per il traffico veicolare, riferisce il Coa si è arrivati ad un calo del 80%.