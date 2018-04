A Francavilla si lavora per l’unità complessa di cure primarie

Inaugurazione della struttura prevista entro un anno

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – È stato presentato il servizio Uccp nel distretto sanitario di base di Francavilla al Mare. Si tratta di un un centro medico aperto 7 giorni su 7 e h24 a disposizione dei cittadini per i codici bianchi da pronto soccorso, che verrà aperto presso il Palazzo Padovano.

“È una bella giornata – ha sottolineato il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani – perché questa è una cosa sulla quale si sta lavorando veramente da tempo e siamo riusciti ad arrivare a questo punto grazie al buon funzionamento della macchina amministrativa e soprattutto grazie alle sinergie che siamo riusciti a sviluppare. Ringrazio l’assessore Campli che, essendo responsabile al Patrimonio, ha partecipato con me a parecchie riunioni, ovviamente ringrazio l’assessore Paolucci che ha creduto in questo progetto e lo ha reso possibile grazie ad uno stanziamento importante di fondi della Regione Abruzzo e ringrazio il direttore del Distretto Sanitario, Rosa Borgia, la cui spinta è sempre stata costante e continua.

Ringrazio anche Lucrezio Paolini che, in quanto vicepresidente del Consiglio Regionale e in quanto mio ex consigliere, ci ha aiutato in questo splendido percorso in cui c’è stata sinergia e tutti hanno remato verso la stessa direzione per ottenere questo risultato che per Francavilla è un risultato storico che fino ad ora non ha mai avuto una struttura come questa. Questo contraddistingue ancora di più Francavilla al Mare come città turistica perché se fino ad ora non siamo riusciti a fornire questo servizio sanitario, questo rafforza ancora di più i servizi diretti non solo ai 25 mila abitanti, ma anche a tutti coloro che verranno a soggiornare a Francavilla con una certezza in più perché soprattutto nella stagione estiva, con la frequentazione del mare, si crea ancora di più l’ingolfamento degli ospedali. Dunque una linea di forza, un ottimo risultato, non resta che lavorare sugli aspetti pratici, al massimo entro un anno vorremmo inaugurare questo centro, è l’obiettivo che ci siamo prefissati, abbiamo tutto e ci impegneremo per arrivare da qui a un anno a questa inaugurazione”.

Si tratta di una struttura ci rica 1.700 mq a cui potrà aggiungersi quella relativa ai locali attualmente occupati da Heracomm Marche. Il servizio è destinato non solo alla città di Francavilla, ma anche al suo comprensorio, per un totale di 45.398 assistiti e vedrà impegnati 37 medici di medicina generale e 13 pediatri di libera scelta. La stima sommaria dei lavori che verranno eseguiti è di 1 milione e 100 mila euro.

“Noi abbiamo ottenuto questo risultato in quattro mesi di lavoro – ha ricordato l’assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci – il primo incontro lo abbiamo fatto a fine anno, al mese di aprile giungiamo a questo doppio risultato perché il Comune aveva già indicato con una delibera quella sede come una sede che potesse raccogliere a sé tutta la mole dei servizi sanitari e socio-sanitari che occorrono. Questo viene realizzato a Francavilla ma anche in relazione di un comprensorio, quindi di un bacino di utenza più ampio della città. C’è stato poi un lavoro da parte delle strutture, quindi una conferenza dei servizi, un accordo di programma che è in dirittura d’arrivo e che necessitava poi infine di una delibera di giunta regionale che raccogliesse il lavoro fatto, le risorse e le destinasse che riguarda un’area di 1.700 mq all’interno della quale ci saranno tantissimi medici che dà al cittadino la possibilità di avere un’offerta assistenziale h24 senza chiusure nel distretto tenendo conto anche delle festività.

Questo significa un vero e proprio h24 che deve raccogliere tutto ciò che in modo appropriato va ad ingolfare i pronti soccorsi dei nostri ospedali, quindi un grande lavoro per quanto riguarda il distretto, una grande opportunità per quanto riguarda la comunità, ma anche un grande servizio per i cittadini. Chi è del settore sa che il ricorso al pronto soccorso è improprio perché il cittadino non ha a disposizione un servizio h24 e questa è la grande novità. Un’altra cosa importante è che daremo una sede definitiva anche al 118 che dà una sede all’emergenza-urgenza e ad una rete socio-assistenziale, questo è un grande elemento di novità per la città e per l’intero bacino di utenza e di queste operazioni la Regione ne sta mettendo in campo diverse in tutto il territorio, con questa delibera di giunta regionale abbiamo dato il via a questo intervento a Francavilla e Chieti alta, ma proseguiremo con questi investimenti anche con altre parti del territorio della regione”.

“I servizi distrettuali già rappresentano un’eccellenza sia per la regione che per la città di Francavilla – ha rimarcato la dirigente del distretto sanitario di Francavilla, Rosa Borgia – abbiamo già 23 specialisti con cui facciamo l’assistenza domiciliare, colleghiamo il territorio all’ospedale con le funzioni protette. Questo è un completamento, è l’effettuazione delle cure primarie, quindi un sistema incardinato con il pubblico: i medici di medicina generale, pediatri, 118 e guardia medica che finalmente potranno erogare questa assistenza h24. Quindi una sicurezza per il cittadino, una conferma di quanto già seminato e adesso con l’aiuto della Regione e dell’assessore che ci ha creduto e del Comune che ci ha messo il fabbricato a dispoizione già da qualche anno, riusciremo a portare in porto questo bellissimo progetto”.