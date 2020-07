A Cena con il Vignaiolo nelle cantine e vigne del MTV Abruzzo

ORTONA – L’enoturismo italiano sta lentamente cercando di ripartire e dal nord al sud della penisola tornano gli eventi nelle cantine storicamente vocate all’accoglienza. In Abruzzo fervono i preparativi per le due settimane di Calici di Stelle (2-16 Agosto) con l’evento regionale del 9 Agosto nel Castello Aragonese di Ortona ma anche altri interessanti appuntamenti nelle aziende associate al Movimento.

In Abruzzo venerdì 24 Luglio andrà in scena una sorta di “anteprima” Calici di Stelle con il nuovo evento “A Cena con il Vignaiolo” al quale parteciperanno per questa prima edizione ben cinque cantine associate al Movimento Turismo del Vino. Una serata di incontro tra produttori di vino e winelovers per parlare – durante una cena conviviale – di aspetti tecnici riguardanti il mondo del vino come metodi di produzione, caratteristiche organolettiche etc etc, oppure più semplicemente per trascorrere in serenità una serata in compagnia di uno dei vignaioli di riferimento del panorama enoico abruzzese.

In provincia di Chieti saranno Nicola D’Auria di Dora Sarchese a Ortona e Aurelia Mucci di Cantine Mucci a Torino di Sangro a cenare con i propri ospiti in due splendidi giardini aziendali. In provincia di Teramo invece Gianluca Galasso di San Lorenzo a Castilenti e Enrico Cerulli Irelli di Tenuta Cerulli Spinozzi di Canzano condurranno gli enoturisti in un percorso di abbinamento tra piatti della tradizione locale e i vini che producono da diverse generazioni.

Infine in provincia di Pescara Fabrizio Mazzocchetti di Tenuta Priore Col del Mondo a Collecorvino racconterà storia e filosofia della sua azienda immerso nei suggestivi vigneti che circondano la cantina.

Per i programmi dettagliati si rimanda ai siti internet e ai social-network delle aziende partecipanti.